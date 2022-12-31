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全民共享方案研議 學者：可排富補貼初入職場青年或中低收入戶

2022/12/31 21:14（12/31 21:30 更新）
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總統蔡英文31日召開國安高層會議，裁示研議全民共享方案，學者認為可在排富後補貼中低收入戶或初入職場青年。圖為精品店專員在台北車站出口等待迎接貴賓。（中央社檔案照片）
總統蔡英文31日召開國安高層會議，裁示研議全民共享方案，學者認為可在排富後補貼中低收入戶或初入職場青年。圖為精品店專員在台北車站出口等待迎接貴賓。（中央社檔案照片）
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（中央社記者鄭鴻達台北31日電）總統蔡英文今天召開國安高層會議，裁示保留新台幣1800億元以備不時之需，並研議全民共享方案。至於要還稅於民或發消費券，學者認為，可在排富後，補貼中低收入戶或初入職場青年，先讓民眾過好年，亦可收資源重分配效果。

蔡總統今天召開國安高層會議，總統府指出，中央可運用部分約3800億元，1000億元將用於撥補勞保健保基金財務缺口、挹注台電進行電價補貼，另外1000億元投注「加強韌性經濟方案」；剩餘1800億元將預留部分財源以備不時之需，其餘將研議與全民共享的可行方案。

外界關切全民共享方案具體內容，會採發放現金「還稅於民」或發N倍券，國發會主委龔明鑫今天在記者會表示，會中「沒討論到這個」，但「任何建議與方案都沒排除，要看當時實際狀況」。

對此，中央大學台經中心執行長吳大任指出，政府這次未將3800億元一次用完，保留部分資源因應明年挑戰，屬正確方向、值得肯定；若有保留一些子彈，才能應付不時之需。

吳大任說，今年以來的疫情導致許多家庭陷入困境，農曆春節即將到來，若政府能在過年前，給民眾一些類似紅包性質的小補貼，金額大約新台幣2、3000元，他樂觀其成。

此外，吳大任指出，今年通膨較為嚴重，政府採凍漲油價、電價措施，單是能源部分的潛藏債務恐就超過3000億元，雖然用1000億元無法解決此問題，但至少政府有考量要以部分經費彌補，此為正確方向。

吳大任解釋，今年以來經濟最大挑戰是通膨、升息等問題，明年可能將面對出口表現下滑，若情況嚴重些，更可能出現無薪假、甚至失業情況。

吳大任指出，美國聯準會或台灣央行今年以來持續升息，若台灣有些企業在過去低利率時過度投資，而增加不少貸款，因此也要注意債務違約的潛在風險。

對於1800億元的應用方向，中經院副院長王健全表示，目前中低或低收入戶民眾生活很困難，加上「M型社會」狀況，因此希望政府能研議一些補貼措施，先讓民眾能過個好年。

王健全認為，雖然主要稅收來源為高所得族群，但若是採取「還稅於民」的退稅方案，會讓資源重新流回高所得族群，且該族群可能也不會在意這幾千元金額。

因此，王健全建議政府善用這1800億元，在排富後針對中低收入、低收入族群，以及初入職場的青年們進行補貼，雖然會讓繳比較多稅的族高收入群感到被排擠，但如此能達到資源重分配的效果。（編輯：黃國倫）1111231

#吳大任
#王健全
#蔡英文
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