稅收超徵 朱立倫：部分可還稅於民且要發現金

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（中央社記者劉建邦台北31日電）中央政府預估今年全國稅收超徵新台幣4500億元，朝野立委主張還稅於民。國民黨主席朱立倫今天表示，稅收都是人民血汗錢，一部分可還稅於民，且呼籲要發現金。

朱立倫下午陪同國民黨台北市第3選區立委補選候選人王鴻薇出席黃國樑中山區黨部座談會，2人會前受訪，媒體詢問，關於中央政府預估今年全國稅收可望超過預算數4500億元，有立委提出還稅於民的看法。

朱立倫對此表示，政府超徵稅收都是人民血汗錢，應做有意義的事，一部分可還稅於民，呼籲發現金，不要用三倍券等方式發放，這樣是浪費公帑，且國民黨主張做更有意義的事，應發給年輕低薪弱勢的民眾。

媒體詢問，前立委李嘉進之子李縉穎將接國民黨新竹市黨部主委，此作法是否為藍白合或布局非綠大聯盟？朱立倫指出，李縉穎是年輕世代，過去雖曾違反過國民黨黨紀，現在回黨內，要讓年輕世代發揮，不只李縉穎，最近會發布其他年輕世代成為黨的重要幹部。

朱立倫說，國民黨要號召更多人成為藍軍，非綠陣營都要團結，李縉穎擔任新竹市黨部主委的責任就是要團結非綠陣營。

媒體追問，李縉穎回藍營，有基層擔心忠誠度恐引發不滿，朱立倫表示，給李縉穎一次將功折罪機會，應不會造成基層不滿，未來會有更多年輕世代成為國民黨基層或中央幹部，培育更多年輕人是國民黨最重要目標，國民黨本來就有寬闊包容的心，敵人越少越好，歡迎更多朋友加入藍營。

至於國民黨黃復興黨部主委季麟連日前被爆參加統促黨舉辦的慶祝中國共產黨第11屆3中全會44週年活動，朱立倫指出，季麟連已多次對外表達是朋友邀請，但將來應多注意出席相關活動，而國民黨立場堅定，永遠捍衛中華民國，守護民主自由，維護兩岸及區域和平，立場絕對不改變。

媒體詢問，中廣董事長趙少康反對義務役恢復為1年，稱國民黨執政就會改回來的看法，朱立倫說，趙少康是媒體人，總有一定意見、想法，都尊重，但國民黨有黨的立場，一定是支持國防戰力提升，捍衛中華民國決心不改變。

朱立倫接著表示，恢復役期必須有條件，首先軍人訓練的內容及福利品質要有意義，且待遇要合理化及提升軍人光榮感，讓軍人的社會地位受尊重。

至於國民黨中常委蕭景田涉賄選，遭檢方發布通緝，朱立倫指出，絕對尊重檢調及司法調查，也希望對藍綠白都用一致標準，且任何人碰到問題，就是要出來面對，他已多次對外強調。（編輯：李錫璋）1111231