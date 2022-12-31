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1000億撥補勞健保、台電 龔明鑫：比例由政院考量

2022/12/31 19:32（12/31 19:59 更新）
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對於3800億元經濟政策方向其中1000億元挹注勞健保與台電，國發會主委龔明鑫31日表示，具體比例由行政院通盤考量。（中央社檔案照片）
對於3800億元經濟政策方向其中1000億元挹注勞健保與台電，國發會主委龔明鑫31日表示，具體比例由行政院通盤考量。（中央社檔案照片）
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（中央社記者鄭鴻達台北31日電）總統蔡英文今天召開國安高層會議，裁示新台幣3800億元經濟政策方向，其中1000億元挹注勞健保、台電，國發會主委龔明鑫表示，具體比例由行政院通盤考量，對台電的挹注，「目前看來可能還是走增資方向」。

總統蔡英文今天召開國安高層會議，初步規劃中央政府可運用的3800億元，將其中1000億元的規模，撥補勞保及健保基金財務缺口，並同時挹注台電資源，進行電價補貼，盼從源頭管控能源價格，穩定全球原物料上漲對台灣物價的衝擊。

龔明鑫在會後召開記者說明會，說明並轉述國安高層會議討論到的相關措施與內容。他表示，蔡總統就任6年多以來，政府債務淨增加約3000億元，相對以往較好，所以政府整體財政狀況尚能因應未來挑戰。

龔明鑫說明，3800億元分為3大部分，其中1000億元將用於加碼撥補勞保、健保基金財務缺口，同時挹注台電資源，進行電價補貼，以穩定物價。

至於撥補勞健保及台電的1000億元是否有明確比例，或以再度增資及其他方式挹注台電。龔明鑫指出，具體比例會由行政院通盤考量，至於對台電的挹注，「目前看來可能還是走增資方向」。

國際燃料價格因受俄烏戰爭影響大漲，導致台電虧損擴大。台電日前召開臨時股東會通過修訂公司章程，將資本額從新台幣4000億元調整為6000億元，並增訂特別股發行條件，通過明年辦理現金增資發行新股1500億元私募案，由經濟部全數認足。（編輯：黃國倫）1111231

#龔明鑫
#台電
#蔡英文
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