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全民共享發現金或N倍券？龔明鑫：不排除任何方案
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全民共享發現金或N倍券？龔明鑫：不排除任何方案

2022/12/31 18:38（12/31 19:21 更新）
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圖為6日新北市板橋區商圈賣場購物民眾。（中央社檔案照片）
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（中央社記者鄭鴻達台北31日電）總統蔡英文召開國安高層會議，裁示新台幣3800億元經濟政策方向，並指示研議全民共享方案。對於是否會發放現金或N倍券，國發會主委龔明鑫表示今天並未討論到，但強調不排除任何建議與方案，待經費行有餘力時會再研擬。

總統蔡英文今天召開國安高層會議，討論政府可運用3800億元的經濟政策方向，裁示「4大目標、7項結論」，分為1000億元用於撥補勞健保及挹注台電、1000億元用於「加強韌性經濟方案」，剩餘1800億元則預留為一定財源，以備不時之需，也研議全民共享方案。

龔明鑫今天召開記者說明會，轉述國安高層會議中談論相關方案方向與內容，並表示其中1000億元將投注於「加強韌性經濟方案」，用來因應全球通膨及國際經濟挑戰的衝擊減輕人民負擔。

媒體提問是否有談及全民共享方案部分，是否會將1800億元用來發現金「還稅於民」或是發N倍券。龔明鑫直言「今天沒討論到這個」，但他表示「任何建議與方案都沒排除，要看當時實際狀況」。

他強調會在相關經費行有餘力時，再研擬是否要有全民共享方案，未來將由行政院規劃相關措施。

針對減輕人民負擔，龔明鑫說明，以食、住、行面向來看，「食」為穩定物價，「住」則是請內政部提出方案減輕人民負擔，這包括延續既有租金補貼，目前約有30萬戶，明年會陸續擴大補貼。

龔明鑫說，對於中所得有能力且好不容易買房的民眾，因面臨升息壓力，政府將規劃房貸補貼方案；此外將加強、提升住房生活品質，包括協助危老建築辦理都更，或強化推動社宅等多元協助。

在「行」的方面，龔明鑫說，先前曾被提及的北北基桃園都會區大眾運輸單一票價整合方案，此方案可串聯各都會區，也可增加民眾交通便利性，並減輕通勤負擔。

龔明鑫透露，會中也有討論到中部、南部可參考此模式成立這樣的方案，例如針對各地區觀光需求，於大眾運輸包括捷運等項目上，提出類似方案設計。

龔明鑫表示，對於基層民眾也將加強補助，包括研議再放寬中低與低收入戶的生活補助的認定範圍，並延長期限，從原本至明年6月截止延長為實施一整年，幫助基層、弱勢民眾減輕負擔。（編輯：黃國倫）1111231

#龔明鑫
#蔡英文
#行政院
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