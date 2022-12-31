總統國安高層會議7結論 減輕居住負擔擴大公共補貼

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（中央社記者溫貴香台北31日電）總統蔡英文今天召開國安高層會議，針對第一波經濟民生因應措施做出7項結論，包括透過「5支箭」持續落實居住正義，採中央主導、地方參與擴大公共運輸補貼，加強照顧弱勢族群，協助傳產及中小企業升級轉型，強化農漁基礎設施，加速國際觀光客來台與持續穩定整體物價。

為因應全球經濟動能減緩，總統蔡英文上午召開國安高層會議，就台灣總體經濟、產業困境及民生經濟的因應策略進行討論，歷時超過3小時，歸納提出第一波經濟民生因應措施，並做成7項結論。

總統府發布新聞稿指出，第一項結論是減輕居住負擔、提高居住品質，持續落實居住義。其相關作法為「5支箭」，包括透過推動「平均地權條例」修法防止炒作；持續推動興建社會住宅，推動長期使用權住宅計畫，並鼓勵民間參與，讓平價住宅的供給更多元化。

還有，現有租金補貼政策除更簡政便民，更要擴大租金補貼，減輕租屋族負擔；規劃房貸補貼方案，減輕房貸族壓力；協助並獎勵危老房屋改建與品質提升，將都更審議全面簡化加速，並鼓勵老舊公寓加裝電梯，提升住宅品質。

第2項結論是擴大公共運輸補貼，減輕通勤族交通負擔。總統裁示，採中央主導、地方參與，推動北北基桃、中彰投、南高屏等3大生活圈通勤族公共運輸補貼方案；花東與離島地區及個別縣市的旅運需求，將與地方政府溝通，採因地制宜規劃通勤或觀光公共運輸。

第3項是加強照顧弱勢族群，提供貼心關懷服務。總統裁示，針對低收入戶及中低收入戶，明年持續加發生活補助，並從明年起，針對失能等級達4級以上的住宿長照機構住民加碼補助。

第4項是協助傳統產業及中小企業朝向低碳化、智慧化、模組化升級轉型。總統裁示，面對全球經濟動能減緩，尤其是國際出口市場停滯的嚴峻挑戰，最脆弱的中小企業需要進行根本性調整。

總統指出，短期內採取「雨天不收傘」態度與措施，除提供相關產業貸款或利息補貼外，並協助傳統產業及中小企業升級轉型，推進生產型態轉型再造，達到低碳化、智慧化、模組化3大目標，同時協助中小企業廠房朝向合法、永續且更有效率的經營。

第5項是強化農漁基礎設施，照顧農漁民生計權益。總統裁示，要從4個面向協助農漁民生計。一是加強完善農業基礎環境建設；其次是提供設備現代化及畜禽、溫網室更新，以提升農漁產業生產效率，確保農產品安全及農業競爭力提升；三是優化綠色生態環境給付，保障國內農地生產；最後是擴大農保及農民職災保險投保金額及給付，確保百萬農民安心從農更有保障。

第6項是加速國際觀光客來台，明年目標600萬人次。總統裁示，以提前於2023年入境觀光客達到600萬人次為目標，針對旅行業招攬國際旅客來台、境外企業獎勵員工來台旅遊、修學旅行、郵輪及包機獎助等，提供獎勵補助措施；同時，針對自由行旅客來台提供優惠方案，加速疫後旅遊市場復甦。

第7項是持續穩定整體物價，特別關注日常所需民生品價格。總統裁示，政府將持續提供資源以補貼電價、油價等方式，並將減徵大宗物資稅負延長至2023年3月；從源頭控制能源及各項原物料的價格，嚴查壟斷、囤積、哄抬，盡力維持全球通膨對台灣物價的衝擊。

此外，蔡總統請國安會會同行政部門，針對建構「韌性經濟」及未來產業發展策略，尤其半導體產業及資通訊產業在全球供應鏈的角色與布局的調整，進行系列研討，並充分諮詢產業界意見，提出具體對策及因應方案。

總統亦請行政院長蘇貞昌率領各部會，將相關具體計畫、財務規劃、經費來源等研擬定案，適時向國人報告。

蔡總統指出，面對明年全球經濟嚴峻挑戰，各產業勢將面臨動能減緩的衝擊，政府後續將進一步研商缺工等各項問題因應方案，執政團隊將持續透過各項措施，將資源有效運用，協助需要幫助的產業，照顧需要幫助的人民。（編輯：林克倫）1111231