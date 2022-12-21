林伯豐：通膨危機未解 政府不宜發放十倍券

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鄭鴻達台北21日電）明年景氣展望保守，三三會理事長林伯豐今天表示，政府應加大基礎建設支出、給予經營困難企業紓困融資並延長關鍵原物料降稅，相關措施至少延長到明年6月底；他也建議，通膨危機未解政府不宜發放十倍券。

三三會今天舉行12月份例會，並邀請台灣永續能源基金會董事長簡又新，就「淨零時代的台灣機會與挑戰」進行專題演講。林伯豐在開場致詞時，針對淨零碳排、經濟情勢提出多項政策建議。

談到明年經濟展望，林伯豐表示，主計總處將台灣今年經濟成長率從3.76%下調至3.06%，並預測明年經濟成長率為2.75%，且出口將出現4年來首見的衰退，減幅為0.22%。

林伯豐坦言台灣明年經濟情勢不樂觀，因此建議政府應加大基礎建設支出，也給予經營困難的企業紓困與融資，如此才能幫助企業生存，同時維持員工生計。

林伯豐也認為全球通膨危機未解，政府不宜發放十倍券，並強調政府應加大關鍵原物料的關稅、貨物稅調降範圍與幅度，並建議將相關措施延長到至少明年6月底。

對於台灣邁向2050淨零碳排，林伯豐建議應重新檢討能源配比，保留核能為基載電力且至少占比3成。他建議政府應開放企業建設核能「小型模組化反應爐」（SMR），並直言「政府不蓋，民間來蓋」。

林伯豐接著建議，可對綠電業者提供投資抵減、融資利息補助、私募股權租稅優惠等政策誘因，或以再生能源憑證、減碳認證等獎勵措施，鼓勵企業使用再生油品或生質燃料。

林伯豐建議，可提高自願性市場碳權抵換量或比例、補助碳捕捉封存技術的研發與應用等，也可參考鄰國如日本、新加坡的碳費定價，並建置可與國際接軌的碳盤查標準。

此外，林伯豐建議政府可在「產創條例」提供企業關於製程減碳、污染防治、綠色設施等環保投資，增列投資抵減租稅獎勵，並給予企業投資儲能設備的投資抵減優惠。（編輯：蘇志宗）1111221