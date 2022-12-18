台酒擬春節後檢討產品售價 穩定民生需求排除米酒

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台酒高層18日表示，將會在明年春節過後綜整評估、檢討訂價，但不代表一定會漲價；米酒系列因影響民生層面深遠，不列入檢討。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張璦台北18日電）國內部分民生物價連番上漲之際，國營事業台酒旗下產品已多次自行吸收漲幅「凍漲」；台酒高層今天表示，將會在明年春節過後綜整評估、檢討訂價，但此舉不代表一定會漲價；米酒系列則因影響民生層面深遠，不會列入檢討。

近年由於原物料、航運成本大增，有不少食品相關業者考量整體營運策略，調高產品價格。

台灣菸酒公司已多次宣布旗下產品價格「凍漲」，公司高層坦言，確實有些成本壓力，是否調整價格，會等到年後再做總檢討；他強調，年後檢討訂價，不代表旗下產品一定會漲價。

此外，台酒高層今天對中央社記者指出，米酒產品目前是「負利潤」，也就是賣一瓶、虧一瓶，但台酒是國營事業，必須盡社會責任、平穩物價，由於純米米酒、紅標米酒民生用量大，通常不會列入檢討；台酒針對牽涉甚廣的民生產品，若有價格變動，一定會審慎處理，非常小心。（編輯：林淑媛）1111218