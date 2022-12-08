緩解進口成本 蘇貞昌：大宗物資降稅延至明年3月

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

行政院9月時宣布第5波減徵關鍵原物料稅負措施，包含進口黃豆、小麥、玉米免徵營業稅等，行政院長蘇貞昌8日表示，減徵稅負措施將延長至明年3月。（圖取自Pixabay圖庫）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴于榛台北8日電）行政院長蘇貞昌今天說，政府推出的大宗物資等關鍵原物料減徵稅負措施，原至今年底為止，但為持續緩解進口物資成本，他已經指示將減徵稅負措施延長至明年3月。

為穩定物價，行政院9月時宣布第5波減徵關鍵原物料稅負措施，包含進口黃豆、小麥、玉米免徵營業稅，小麥關稅調降至零；牛肉、奶油、無水奶油、烘焙用奶粉關稅減半，同時減徵汽、柴油與水泥的貨物稅，相關措施實施至今年12月底。

行政院發言人羅秉成今天主持政院會後記者會時轉述，蘇貞昌會中說，大宗物資等關鍵原物料減徵稅負措施，原本至今年底屆期，他已經指示延長到明年3月，藉以持續緩解進口物資的成本。

蘇貞昌也提醒，其他只要有是助穩定民生物價的措施，如廣設平價專區等，都要加大加碼進行。（編輯：翟思嘉）1111208