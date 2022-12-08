更多編輯台推薦新聞：
未來10年內最大火星衝12/8登場 北市天文館直播
生活

未來10年內最大火星衝12/8登場 北市天文館直播

BBC發布2022百大女性 證嚴法師入榜
國際

BBC發布2022百大女性 證嚴法師入榜

足球規則圖解 越位與罰球方式一次看懂
運動

足球規則圖解 越位與罰球方式一次看懂

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
南投縣議長何勝豐國小學歷4年變碩士 監委申請調查
首頁 / 政治
全球通膨挑戰
新聞專題
全球通膨挑戰1/146
首頁 / 政治

緩解進口成本 蘇貞昌：大宗物資降稅延至明年3月

2022/12/8 15:37（12/8 16:23 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
行政院9月時宣布第5波減徵關鍵原物料稅負措施，包含進口黃豆、小麥、玉米免徵營業稅等，行政院長蘇貞昌8日表示，減徵稅負措施將延長至明年3月。（圖取自Pixabay圖庫）
行政院9月時宣布第5波減徵關鍵原物料稅負措施，包含進口黃豆、小麥、玉米免徵營業稅等，行政院長蘇貞昌8日表示，減徵稅負措施將延長至明年3月。（圖取自Pixabay圖庫）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴于榛台北8日電）行政院長蘇貞昌今天說，政府推出的大宗物資等關鍵原物料減徵稅負措施，原至今年底為止，但為持續緩解進口物資成本，他已經指示將減徵稅負措施延長至明年3月。

為穩定物價，行政院9月時宣布第5波減徵關鍵原物料稅負措施，包含進口黃豆、小麥、玉米免徵營業稅，小麥關稅調降至零；牛肉、奶油、無水奶油、烘焙用奶粉關稅減半，同時減徵汽、柴油與水泥的貨物稅，相關措施實施至今年12月底。

行政院發言人羅秉成今天主持政院會後記者會時轉述，蘇貞昌會中說，大宗物資等關鍵原物料減徵稅負措施，原本至今年底屆期，他已經指示延長到明年3月，藉以持續緩解進口物資的成本。

蘇貞昌也提醒，其他只要有是助穩定民生物價的措施，如廣設平價專區等，都要加大加碼進行。（編輯：翟思嘉）1111208

#原物料
#大宗物資降稅
#蘇貞昌
延伸閱讀
大宗物資降稅措施確定再延長 財部估3個月稅損97億主計總處下修經濟成長預測 今年3.06％明年2.75%中油：配合穩定物價 12月桶裝瓦斯凍漲蘇貞昌指示 研擬中央促進公共運輸使用方案你不知道的CPI 一窺經濟發展還能查探消費習慣
蘇貞昌
政院：蘇貞昌約見鄭文燦未討論內閣人事選罷法排黑修法 行政院會15日討論
羅秉成
農曆春節將至 蘇貞昌籲旅外民眾返台踴躍施打疫苗將發萬元「10倍券」？政院：各界建議都會注意
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
你不知道的CPI 一窺經濟發展還能查探消費習慣