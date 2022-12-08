蘇貞昌指示 研擬中央促進公共運輸使用方案

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（中央社記者賴于榛台北8日電）行政院長蘇貞昌今天說，為降低通勤族負擔並落實節能減碳，請交通部主動規劃提出「中央促進公共運輸使用方案」，範圍包含都會區通勤及非都會區的假日觀光公共運輸。

總統蔡英文6日邀集蘇貞昌、副院長沈榮津及相關部會首長討論整體經濟情勢，並給出3點指示，包含維持經濟成長動能，穩定民生物價、加強照顧弱勢族群，減輕民眾生活負擔，以及強化金融應變機制。

行政院發言人羅秉成今天主持政院會後記者會時轉述，蘇貞昌會中說，針對總統指示，除上週他已經請各部會持續提高公共建設執行績效外，也要求沈榮津與秘書長李孟諺盤點現有資源，儘速提出各項可行方案跟措施，因應國際局勢下的通膨衝擊，加大振興疫後經濟的力道，減輕民眾負擔。

另外，蘇貞昌也說，主計總處日前公布11月消費者物價指數（CPI）年增率為2.35%，是近9個月以來新低，請各有關部會運用多元政策工具，平抑物價。

蘇貞昌表示，像是大宗物資等關鍵原物料減徵稅負措施，原本至今年底屆期，他已經指示延長到明年3月，藉以持續緩解進口物資的成本，其他只要有是助穩定民生物價的措施，如廣設平價專區等，都要加大加碼進行。

為穩定物價，行政院9月宣布進口黃豆、小麥、玉米免徵營業稅，汽、柴油與水泥減徵貨物稅，以及牛肉、奶粉、奶油及小麥等22項關稅稅率調降等降稅措施延長至今年12月底，今天則確定將延長至明年3月。

蘇貞昌會中也提醒，加強對弱勢族群的生活關懷，例如弱勢學生寒暑假午餐及補助食物銀行的冷藏設備等，而中央擴大補助租金專案以及補助不孕症政策等，也要朝金額再加碼、手續更簡便的方向進行。

交通運輸部分，蘇貞昌說，為降低通勤族負擔，鼓勵落實節能減碳搭乘大眾運輸，請交通部主動規劃提出「中央促進公共運輸使用方案」，範圍除都會區通勤公共運輸外，也要納入非都會區的假日觀光公共運輸；另外，請經濟部加速推動新一期購買電動機車補助專案。

房價部分，蘇貞昌要求內政部加緊中央興建社宅的速度，並積極與立法院溝通平均地權條例的修法，期盼儘早通過。

蘇貞昌還說，國外觀光客來台對經濟與產業都有很大幫助，請交通部設計出吸引國外觀光客的措施，外交部、外館也要多多協助推廣來台觀光。（編輯：翟思嘉）1111208