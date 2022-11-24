歐盟設天然氣價格安全天花板 挨轟無助遏止通膨

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（中央社馬德里23日綜合外電報導）法國和西班牙今天抨擊歐盟執委會提議的天然氣批發價格上限，批評人士稱上限設得太高，讓這個價格天花板連有無用武之地都令人存疑。

法新社報導，歐盟正努力應對付俄烏戰爭及俄國減少供應造成天然氣價格高漲問題；歐盟執委會今天公布將天然氣價格定在1兆瓦時（MWh）275歐元的「安全天花板」。

但這樣價格限制只會在歐盟天然氣價格連續2週突破門檻後才會生效，這是根據透過歐盟主要天然氣基準TTF提前購買所計算得出。

這個上限還取決於液化天然氣的TTF價格在同樣的2週期間內有10天超過58歐元。液化天然氣是一種形式便於運輸的天然氣，能運送全球。

但問題是TTF天然氣價格唯一高於275歐元的時期只是今年8月22日到29日之間，天然氣交易價格今天是在120歐元左右，使設定上限的初衷大打折扣，根本無法幫消費者解套天價成本。

西班牙生態轉型部長黎貝拉（Teresa Ribera）稱歐盟執委會的這項提議「是個笑話」，認為這會導致天然氣價格大幅上漲，不利遏止當前數十年來高通膨。

法國能源轉型部也批評這是一項「不夠格」的計畫，「沒有因應市場現況」。

法國能源轉型部說：「執委會必須提出一份可行的操作手冊，而非只是政治作秀或拿出可能有負面或毫無影響的東西。」

黎貝拉還說，要是歐盟不拿出另一份「認真」的版本，西班牙不排除停止支持歐盟執委會認為的其它重要提案。

希臘能源與環境部長斯克雷卡斯（Kostas Skrekas）昨天告訴CNBC：「歐盟執委會訂出的上限標準脫離現實，根本沒人負擔得起長時間在這樣的價格上限購買天然氣，我們認為真正的上限價格應低於200歐元，150到200歐元之間最符合實際。」

歐盟各國的能源部長將於24日開會討論天然氣價格上限該如何訂定。（譯者：李佩珊/核稿：陳亦偉）1111124