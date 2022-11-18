日本10月核心CPI年增3.6% 創40年來最大升幅

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（中央社東京18日綜合外電報導）日本政府今天表示，10月核心消費者物價指數（CPI）年增3.6%，創40年來最大升幅，主要原因是能源成本上漲及日圓疲軟。

10月不包括波動較大的生鮮食品價格的核心 CPI ，略高於彭博調查的分析師預期3.5%，這顯示通膨處於1982年以來最高點。

日本首相岸田文雄表示，日本政府將斥資2600億美元推出經濟振興方案，以緩衝日圓疲軟和通膨對經濟造成的影響。

這項方案包含鼓勵薪資成長、補助家庭能源開銷等措施。自2月俄羅斯入侵烏克蘭以來，家庭能源開銷便大幅增加。

日本通貨膨脹率仍低於美國及其他地方，由於通膨居高不下，讓美國聯邦準備理事會（Fed）和其他各國央行大幅升息。

但在此之前，世界第3大經濟體日本經歷數十年緩慢通膨，甚至通貨緊縮，目前的通膨已經超過日本央行長期以來設定的目標2%。（譯者：李晉緯/核稿：陳昱婷）1111118