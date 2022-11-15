消費低於預期 日本第3季經濟成長意外萎縮

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（中央社東京15日綜合外電報導）根據日本官方今天公布的初步數據，由於消費低於預期，第3季（7月至9月）經濟出現萎縮，連續4季成長的希望也宣告破滅。

法新社報導，日圓疲軟和石油等大宗商品價格上漲，帶動進口量和成本上升，為世界第3大經濟體日本帶來沉重壓力。

儘管COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）防疫管制措施已經結束，但民間消費並未因此顯著增加。

根據日本政府數據，與前一季相較，今年7月到9月的國內生產毛額（GDP）萎縮0.3%，低於市場預期的成長0.3%。

日本內閣府表示，在此期間，企業投資增加，但私人住宅投資減少，且進口增加高於出口成長。民間消費成長0.3%，低於第2季的1.3%。

報導指，上述資料僅是初步數據，GDP數據通常會在數月後進行修正。

日生基礎研究所（NLI Research Institute）執行研究員齊藤太郎（Taro Saito）告訴法新社，這個負面結果並不代表長期趨勢，「本季的萎縮應是一次性現象，我們認為10月至12月將再次出現成長」。

他指出，「個人消費和企業投資仍保持強勁。政府支持全國旅遊業的計畫也可能有助提振消費。」

上述數據發布前，分析師曾預測消費將回升，同時坦言日本因貿易失衡面臨逆風。

瑞士銀行（UBS）經濟學家足立正道（Masamichi Adachi）和栗原剛（Go Kurihara）表示，全球經濟放緩對日本也是一大負面因素。全球經濟受貨幣緊縮、中國清零政策以及地緣政治不確定性拖累。

日本首相岸田文雄上月宣布一項2600億美元的經濟振興方案，希望減緩通貨膨脹和日圓疲軟的衝擊。

日圓兌美元匯率已從俄羅斯入侵烏克蘭前約115日圓兌1美元的水準，跌至今天的140左右，上月還一度觸及30年來的低點1美元兌151日圓。

日圓的頹勢主要源自長期堅持貨幣寬鬆政策的日本央行與美國聯邦準備理事會（Fed）的不同立場。為應對通膨，聯準會已採取一系列激進升息措施。（譯者：施施/核稿：劉淑琴）1111115