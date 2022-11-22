OECD：通膨居高不下 全球經濟成長明年放緩

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（中央社巴黎22日綜合外電報導）經濟合作暨發展組織（OECD）今天指出，由於通膨居高不下，明年全球經濟成長將從今年的3.1%降至2.2%，後年才會稍微反彈至2.7%。

法新社報導，OECD在最新預測中表示，在俄烏戰爭的影響下，經濟「成長失去了動力，通膨居高不下，信心已經減弱，而且不確定性高」。

OECD首席經濟學家白瑞拉（Alvaro Santos Pereira）指稱，全球經濟正「深受自1970年代以來最大能源危機的衝擊」。

他還說，這場能源危機衝擊將通膨推升「至數十年來未曾見過的水平」，而且正打擊全球經濟成長。

OECD指出，對抗通膨是「首要優先政策」，因為飆升物價正侵蝕全球民眾的購買力。

OECD建議物價漲勢居高不下的國家採取緊縮性貨幣政策，並為家庭及企業提供援助措施，避免通膨壓力加劇，因為能源成本「可能在一段時間內依然高漲並且波動劇烈」。（譯者：陳正健/核稿：嚴思祺）1111122