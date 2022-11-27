你不知道的CPI 一窺經濟發展還能查探消費習慣

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（中央社記者潘姿羽台北27日電）通膨是各國政府眼前最頭痛的議題，也讓小老百姓聞之色變，但細究通膨指標－消費者物價指數（CPI）內涵，其實為了體現民情，不只各國CPI結構有落差，一國的CPI結構及項目也會隨經濟發展有所變遷。

「國家跟人一樣，經濟發展剛開始先顧吃穿，然後買車買房，再來才是醫療保健」，台經院景氣預測中心主任孫明德生動形容CPI結構的變化。

以中國、台灣、美國的CPI結構為例，食物類占比分別約為30.2%、24.8%及15.2%；孫明德指出，美國經濟發展最成熟，民眾在吃的花費比重下降，因此食物類占比相對中國、台灣明顯偏低。

中國的「食」在CPI占比較高、約達3成，且因中國人愛吃豬肉，全球每兩頭豬就一頭被華人食用，豬肉在食物類中的權重非常高，導致中國只要豬肉價格一漲、通膨就高；孫明德舉例，2008年中國爆發豬藍耳病、2018年中國爆發非洲豬瘟，豬肉供給大幅減少，豬價飆漲，中國CPI迅速走升。

此外，通膨來臨也會影響民眾的消費習慣。孫明德指出，當CPI超過2%，好比體溫超過攝氏37.5度、已經發燒；美國10月CPI降至7.7%，體溫只是從40度降至39.5度，依舊高燒不退。

孫明德接著表示，美國CPI還在高燒階段，眼見物價一直漲，民眾只好先顧吃、顧交通、顧房租，手機、電腦等消費性電子非當務之急，消費就往後延，而這些用品多是從亞洲出口，這便是近期台灣製造業庫存壓力升高的原因。

值得一提的是，隨著時代演進，民眾生活、消費習慣改變，也會影響CPI項目變化。主計總處每5年進行CPI基期改編、檢討查價項目，就是要讓統計更貼近民眾生活現況。

20多年前，買唱片、CD非常流行，物價統計以100年為基期時，還存在「影音光碟與雷射唱片」項目，後來音樂數位化，實體唱片式微，主計總處便在105年基期時，將「影音光碟與雷射唱片」整併到「其他娛樂用品及設備」下。

另外，主計總處在95年基期時，將飲用水設備列在「其他小家電」類別，後來發現國人注重身體保健，多喝水、喝好水的觀念融入日常生活，購買過濾壺、飲水機、濾水器等支出明顯增加，因此在100年基期時，就將「飲用水設備」獨立出來。（編輯：潘羿菁）1111127