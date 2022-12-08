國民黨：萬物齊漲人民生計困窘 但政府視而不見

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（中央社記者劉冠廷台北8日電）針對「台灣2022代表字大選」票選出「漲」字，國民黨今天表示，萬物齊漲只有薪水不漲，已成當前人民生計困窘的心聲，但民進黨視而不見，卻意圖以偏頗的數據，掩蓋施政無能導致人民生活痛苦飆高的事實。

媒體報導，「台灣2022代表字大選」票選結果，「漲」字在55個候選字中拔得頭籌，獲選為今年的年度代表字。票選第1到第10名的2022年度代表字，依序為漲、撐、騙、假、望、盼、困、亂、轉、偽。

國民黨今天發出新聞稿指出，萬物齊漲只有薪水不漲，已成當前人民生計困窘的心聲，但民進黨視而不見，卻意圖以偏頗的數據，掩蓋施政無能導致人民生活痛苦飆高的事實。難怪10大代表字第3名就是「騙」，呼籲民進黨政府停止政治「騙」術的詐欺手段，正視國內物價飆升、人民實際支配所得停滯的問題，提出具體、可行的解決方案。

國民黨表示，民進黨政府無力解決國內經濟問題，卻用美化的數據欺騙社會大眾，主計總處之前公布2021年所得收入者平均年所得達新台幣68.1萬元、續創歷年新高；30歲以下平均年所得也達51.9萬元、同樣創高。但政府數據與一般受薪家庭、青年的實際感受依然有天壤之別。

國民黨表示，即便政府製造出青年平均年所得能有近52萬元的假象，但卻忽略了被嚴重通膨減損的實際所得，青年的生活痛苦仍未減少，根據近日公布最新的11月消費者物價指數（CPI）年增率為2.35%，依舊超過2%的通膨警戒線，1月至9月CPI年增率平均漲幅則為2.97%。人民的苦日子遲遲無法解決，政府必須負起完全的責任。

國民黨強調，政府解決國內高物價、低薪資問題的方法，居然是用「年所得創新高」來掩蓋事實、美化政績，敗選檢討完說要讓人民有感，依然是一場謊言嗎，政府營造「國人收入增加」的假象就能抑制人民面對物價飆升的不滿嗎。呼籲政府正視人民生活痛苦的問題，提出具體、可行的解決方案，不要再用掩耳盜鈴的方式呼攏人民。（編輯：蘇志宗）1111208