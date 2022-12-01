中油：配合穩定物價 12月桶裝瓦斯凍漲

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中油宣布12月家庭用桶裝瓦斯價格不調漲。（中央社檔案照片）

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（中央社記者曾智怡台北1日電）中油宣布，自明天凌晨零時起，12月份家庭用液化石油氣（桶裝瓦斯）、工業用丙烷、丁烷、混合丙丁烷及車用液化石油氣價格皆不調整。

中油表示，液化石油氣類價格依「台灣中油公司液化石油氣價格每月檢討調整機制」辦理，依液化石油氣計價公式計算結果，12月份液化石油氣每公斤應調漲3.1元，但為配合政府穩定物價政策，價格不調漲，由台灣中油暫行吸收。

中油指出，加計先前未調足的吸收金額每公斤新台幣16.8元，累計吸收金額為每公斤19.9元，將於日後國際價格下跌時再行回補。（編輯：潘羿菁）1111201