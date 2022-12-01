更多編輯台推薦新聞：
12/1起戶外免戴口罩 車站、演唱會等7情境QA一次看
生活

12/1起戶外免戴口罩 車站、演唱會等7情境QA一次看

九合一選舉數據總覽》議長選戰前分析 各縣市議會政黨勢力一次看
政治

九合一選舉數據總覽》議長選戰前分析 各縣市議會政黨勢力一次看

圖輯／世足球星鐵漢柔情 10組叱吒球場帥爸與寶貝超萌瞬間
運動

圖輯／世足球星鐵漢柔情 10組叱吒球場帥爸與寶貝超萌瞬間

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
台灣水果拓展外銷 日本成最大市場取代中國
首頁 / 生活

中油：配合穩定物價 12月桶裝瓦斯凍漲

2022/12/1 16:07（12/1 17:10 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
中油宣布12月家庭用桶裝瓦斯價格不調漲。（中央社檔案照片） 
中油宣布12月家庭用桶裝瓦斯價格不調漲。（中央社檔案照片） 
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾智怡台北1日電）中油宣布，自明天凌晨零時起，12月份家庭用液化石油氣（桶裝瓦斯）、工業用丙烷、丁烷、混合丙丁烷及車用液化石油氣價格皆不調整。

中油表示，液化石油氣類價格依「台灣中油公司液化石油氣價格每月檢討調整機制」辦理，依液化石油氣計價公式計算結果，12月份液化石油氣每公斤應調漲3.1元，但為配合政府穩定物價政策，價格不調漲，由台灣中油暫行吸收。

中油指出，加計先前未調足的吸收金額每公斤新台幣16.8元，累計吸收金額為每公斤19.9元，將於日後國際價格下跌時再行回補。（編輯：潘羿菁）1111201

#中油
#12月桶裝瓦斯
延伸閱讀
蘇貞昌：避免物價波動 小麥黃豆等大宗物資降稅延至12月底小麥黃豆等大宗物資降稅延至12月底 財政部估稅收損失近97億當寒冬遇見衰退 全球中央剖析經濟逆境薛瑞元：若經濟復甦不足 健保部分負擔新制擬延後你不知道的CPI 一窺經濟發展還能查探消費習慣
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族