當寒冬遇見衰退 全球中央剖析經濟逆境

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俄烏戰爭引起食品、燃料成本上升及美國瘋狂升息巨大壓力，示威抗議與罷工不滿情緒正在歐洲蔓延，詭譎政治氛圍令人不安。《全球中央》12月號封面故事〈不滿之冬〉帶讀者了解這場台灣也難避免的經濟寒冬。中央社 111年12月1日

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（中央社台北1日電）全球正承受俄烏戰爭引起食品、燃料成本上升以及美國瘋狂升息帶來的巨大壓力，示威抗議與罷工的不滿情緒正在歐洲蔓延，詭譎的政治氛圍令人不安。《全球中央》12月號封面故事〈不滿之冬〉帶讀者瞭解這場台灣也難以避免的經濟寒冬。

「這個冬天很難熬。」世界衛生組織（WHO）說，烏克蘭一半的能源基礎設施都遭俄軍破壞，已有1,000萬人沒電可用，有些地區在寒冬時將暴跌到攝氏零下20度，數百萬人的生命將受到威脅。

世界貿易組織（WTO）警告，全球經濟也受俄烏戰爭影響帶來許多的不確定性，而且大多數是不利因素，像是農產品產銷失衡以及來自通膨的壓力。WTO與國際貨幣基金（IMF）都認為，全球前景正蒙上陰影，主要經濟體都有陷入衰退的風險，2023年仍將遭遇強勁逆風。

封面故事〈不滿之冬〉從美國瘋狂升息打通膨、中國清零積怨衝擊經濟談起，再聚焦俄烏戰爭失利連連的蒲亭、德國經濟的熄火危機、英國財經困局難解、朝野對峙山雨欲來的法國社會、歐洲極右政黨收割民怨以及日圓重貶物價飆升下的日本經濟、晶片熱退燒的韓國與台灣如何面對經濟寒冬。

歐盟既要滿足減碳目標、不能製造空汙，還要顧及俄烏戰爭下的能源穩定，以及通膨時代難以再漲電價，複雜難解的背景下，重新研擬核能政策，成為「難以抗拒的選擇」。

2011年震驚全球的福島核電廠事故，導致日本核電蒙上11年的陰霾。如今，首相岸田文雄卻明確宣示：「核能在減碳能源轉型過程扮演不可或缺的角色。」預告著核電將重回主流。

然而，核能安全總是伴隨著爭議，如同法國民調中對核電矛盾的觀感──「可靠但危險」。專題〈重啟核電〉帶您看這波核電潮在各國的發展與難題、瑞典成為核廢處理先驅，以及產業界趨之若鶩的「小型模組化反應爐」（SMR），並回頭了解危機四伏的烏克蘭札波羅熱核電廠。

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