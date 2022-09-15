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蘇貞昌：避免物價波動 小麥黃豆等大宗物資降稅延至12月底

2022/9/15 11:09（9/15 11:36 更新）
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行政院長蘇貞昌表示，為持續舒緩原油、大宗物資價格仍偏高的壓力，將延長降稅措施至12月底。圖為台北市北投區賣場內民眾挑選商品。（中央社檔案照片）
行政院長蘇貞昌表示，為持續舒緩原油、大宗物資價格仍偏高的壓力，將延長降稅措施至12月底。圖為台北市北投區賣場內民眾挑選商品。（中央社檔案照片）
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（中央社記者賴于榛台北15日電）行政院長蘇貞昌今天說，為持續舒緩原油、大宗物資價格仍偏高的壓力，減輕國內廠商營運成本負擔，避免物價波動影響民生經濟，經相關部會審慎評估，他已同意再延長降稅措施3個月，至12月底。

行政院發言人羅秉成主持行政院會後記者會時，轉述蘇貞昌上述談話。

蘇貞昌表示，去年12月起已經實施4波原物料減徵關鍵原物料稅賦措施，相當程度穩定物價，政府補貼金額已達新台幣280億元。

他表示，這次延長降稅措施包括免徵小麥、玉米、黃豆的營業稅，減免小麥、牛肉、奶油、烘焙用奶粉關稅，以及調降汽柴油及水泥的貨物稅。（編輯：郭無患）1110915

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