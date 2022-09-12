中秋後疫情沙盤推演 蘇貞昌指示做好政策調整準備

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（中央社記者陳俊華台北12日電）行政院長蘇貞昌今天說，中秋連假民眾活動頻繁，且校園防疫實施「以篩代隔」新制，他請指揮中心盤整各項資源及量能，針對疫情趨緩或加重等可能情形沙盤推演，並做好政策調整的各項準備。

行政院發言人羅秉成透過媒體群組表示，蘇貞昌上午8時召開擴大防疫會議，針對國內外疫情發展情形及評估、邊境開放現況，以及成人與兒童疫苗施打情況等議題進行討論。

蘇貞昌指出，他感謝民眾配合施打疫苗等各項防疫政策，開學至今已過一個多星期，國內疫情發展還在預測範圍內；中秋連假家庭團圓、聚餐烤肉及旅遊活動頻繁，高中以下校園防疫指引，也從今天起實施「以篩代隔」新制。

蘇貞昌說，他請指揮中心持續觀察中秋連假及相關管制措施的實施，對國內疫情影響，持續盤整各項資源及量能，針對疫情趨緩或加重等各種可能的發展情形，進行沙盤推演，並做好政策調整的各項準備。

全世界都已大幅開放邊境，朝向正常生活，蘇貞昌表示，在兼顧防疫與經濟下，台灣也採行漸進鬆綁的模式，在8月底先提高入境總量為5萬人次後，今天將恢復部分國家國民入境免簽證措施，他感謝機場防疫人員為國門把關。

蘇貞昌說，因開放入境總量上限後，相關採檢量能及防疫車輛、旅宿使用率勢必會上升，旅客等待時間將增加，請指揮中心在符合防疫標準的要求下，持續規劃並精進相關動線及流程，加速通關作業時間。

指揮中心在會中表示，全球疫情趨緩、降低15%，但各國因檢測量縮減而可能低估病例數，隨北半球進入秋冬季節，國際傳播風險可能漸升高，BA.5變異株為全球主流株，占比約87%，須持續追蹤，並密切監測變異株演變。

關於國內疫情，指揮中心說，國內疫情上升趨勢減緩，輕症及無症狀者維持在99.55%，另外，中秋連假期間，人群南北交流，社區持續檢出BA.5變異株，須持續密切監測連假後疫情走勢。

指揮中心指出，入境採檢陽性率持平，上週整體採檢陽性率為3.68%。上週入境總人數為4萬2596人次，這段期間自駕旅客占3%，防疫車輛使用率達71%，防疫旅宿使用率達47%；今天起恢復美、加、歐等國民入境免簽證措施。

針對疫苗接種狀況，指揮中心報告表示，國內疫苗接種人口涵蓋率第1劑為93.2%，第2劑為87.1%，第3劑為72.6%，若以符合第3劑接種間隔人數統計，第3劑施打率則為93.1%，第4劑施打率則為10%，累積施打已超過6113萬人次。目前疫苗數量非常充足，指揮中心鼓勵民眾接種。（編輯：楊凱翔）1110912