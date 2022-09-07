蘇貞昌：提升危機意識 防敵對勢力利用危險物質

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（中央社記者賴于榛台北7日電）行政院長蘇貞昌今天主持「國家化學物質管理會報」第2次會議時表示，面對境內破壞份子或境外敵對勢力可能趁機利用危險化學物質、物品進行各式破壞，相關單位須提升危機意識。

行政院晚間發布新聞稿指出，針對危險化學物質、物品的管理，蘇貞昌會中表示，環保署已採取盤、管、查、練等4面向作為，並在今年2月首度制定出全國適用的「危險物質（品）異常處置及貯存、應變管理參考指引」，供各機關及地方政府執法人員依循。

他說，環保署8月初已首度完成盤點與查檢全國1067處高風險運作貯存的公私場所，以及6大港區內的儲運業、倉庫或貨櫃暫存處所，並整合9個系統，建立危險化學物品圖資系統，以利資訊共享與快速掌握熱區危險物質運作數量及貯存量。

蘇貞昌也提醒，面對境內破壞份子或境外敵對勢力，可能趁機利用危險化學物質（品）進行各式破壞，相關單位亦須防患未然並提升危機意識。

而為了協助其他單位研判不明物質的危害性，蘇貞昌指出，環保署毒物及化學物質局將擔任單一窗口，提供處置建議。

另外，蘇貞昌要求經濟部持續辦理大型石化廠及工業管線聯合督導，發掘潛在危害、降低事故發生機率，並透過區域聯防應變演練，以及利用環保署化學局建置的化學物質管理及防災資訊系統，提升化學品災害的應變處理能力。

他也要求經濟部充分掌握危險物品達管制量以上的工廠申報資訊，以利災害發生時，能即時提供第一線救災人員迅速掌握該類場所相關化學品危害資訊。（編輯：陳彥鈞）1110907