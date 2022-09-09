經部明年預算2100億餘元 穩定供電占7成為重中之重

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（中央社記者鄭鴻達台北9日電）經濟部明年度編列預算近新台幣2165億元，包含穩供水電、淨零轉型與先進技術3大面向，其中「穩定供電建設方案」1500億元的增資案就占預算近7成，是經濟部明年施政的重點。

明年度中央政府總預算案歲出編列2兆7191億元，在經濟部編列的2164.91億元中，有1500億元是由國庫增資台電辦理「穩定供電建設方案」經費，占經濟部預算高達69.2%。

經濟部官員分析，經濟部明年度相關預算可概分3大面向，第1是強化供電及供水穩定。其中「穩定供電建設方案」是經濟部預算中最大項目，也是歷來政府單一年度對公股事業最大規模增資案。

官員說明，經費1500億元的「穩定供電建設方案」預算，是經濟部在這會期最重要的一筆，可預見各界將對此案有很多討論，但盼能獲得支持並順利在這會期通過。

官員強調，為改善台電財務、因應俄烏戰爭以來的國際燃料價格波動，此案有其急迫性，台電並無政黨屬性，「台電是國家的台電」，若能讓台電穩定安全運作，是國家共同利益。

台電官員補充，依目前編列金額，必須修改台電章程，台電將視預算通過時程與情形，規劃臨時股東會來修正章程，落實行政院長蘇貞昌3月向立法院報告所提的穩定供電承諾。

其次為強化穩定供水預算，如水利署大安大甲溪聯通管工程總經費114億元，明年編列20億元；新增石門水庫至新竹聯通管工程總經費68億元，明年編列2億元；曾文水庫放水渠道及擴大抽泥工程總經費19.81億元，明年編列4.58億元。

第2個方向，是協助改變產業生產與能源使用行為的淨零轉型預算。經濟部官員說明，這部分預算編列在不同項目或單位，以期程來看，為短、中期要促進產業節能，長期則是協助產業達成淨零。

具體作法，是強化產業優勢並推動低碳轉型，如導入智慧製造，並以製程改善、能源轉換及循環經濟3面向，推動產業低碳轉型，以及加速淨零技術突破與示範應用，布局淨零轉型前瞻技術研發等。

第3個方向，為協助產業發展先進新技術的預算。經濟部技術處官員表示，明年度要發展的技術項目眾多，最主要的方向，為呼應2050淨零排放，要協助產業發展淨零轉型的生產、節能相關技術。

技術處官員說，此外還要協助產業發展國內尚未自主的技術缺口與系統化研發，例如電動車、半導體設備、化合物半導體等材料研發、生醫產業委託開發暨製造服務（CDMO）等諸多技術。（編輯：翟思嘉）1110909