蘇貞昌：因應超高齡社會 擬4年投入逾1200億元

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行政院預計4年投入逾新台幣1200億元，推動健保住院整合照護計畫等，因應超高齡社會。圖為長輩們在公園曬太陽。（中央社檔案照片）

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（中央社記者賴于榛台北14日電）行政院長蘇貞昌今天表示，因應超高齡社會，政院已跨部會研提4年期方案，預計投入逾新台幣1200億元，具體落實高齡社會白皮書政策，如推動健保住院整合照護計畫、設立高齡醫學暨健康福祉研究中心等。

行政院晚間發布新聞稿指出，蘇貞昌今天主持社福推動委員會會議聽取「高齡社會白皮書推動辦理情形」、「因應超高齡社會對策方案」等報告。

蘇貞昌說，台灣從高齡化社會邁入高齡社會，但人口老化速度仍持續上升，2026年也將邁入超高齡社會，為妥善應對重大人口結構變化，總統蔡英文上任後，政府已持續投入更多資源、完善相關法制，並修正「高齡社會白皮書」，以自主、自立、共融、永續4大願景，制定各項行動策略。

他表示，感謝行政院政務委員林萬億召集相關部會共同研擬，並在今天提出「因應超高齡社會對策方案」，預計自2023年至2026年共4年投入逾1200億元，具體落實高齡社會白皮書各項政策目標。

蘇貞昌說，此方案預計將推動「健保住院整合照護計畫」、設立「高齡醫學暨健康福祉研究中心」等，同時強化既有工作，希望促進各種高齡產業的創新研發。

他也提醒，這個方案要參酌相關意見、充實內容，部會推動時應靈活搭配相關政策執行，從觀念、方法的改變做起，以提升整體高齡友善環境，讓長者皆能獲得妥適的照顧。

另外，強化社會安全網計畫第一期自2018年起至2020年止，3年投入約69億元；第二期（2021年至2025年）計畫，5年投入約407億元。蘇貞昌說，為使計畫持續精進，請衛福部定期檢核各縣市執行成果，落實考核機制，並了解執行時所遭遇的困難，找出問題癥結點，以協助未達標的縣市排除困境。

蘇貞昌表示，社會安全網計畫由中央制定相關機制、政策與補助措施，而推動關鍵仍在第一線地方政府，因此中央與地方應建立密切合作關係，以大幅提高服務網絡的可及性。（編輯：趙蔚蘭）1110914