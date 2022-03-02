氣候風險影響全面 高齡者、心血管疾病患者衝擊大

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（中央社記者張雄風台北2日電）聯合國發布最新氣候變遷報告，國家災防中心今天表示，未來氣候風險是全面性的，影響族群更廣，如心血管疾病患者、高齡者脆弱度高，面臨衝擊也大，要有更多科學資訊來進行預警防治。

聯合國氣候變遷專門委員會（IPCC）2月28日發布了最新氣候報告「IPCC氣候變遷第六次評估報告第二冊，衝擊、調適與脆弱度」（AR6 Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability），台灣科技媒體中心今天舉辦「台灣氣候調適研究記者會」。

根據科技部「台灣氣候變遷推估資訊與調適知識平台計畫」（TCCIP）研究顯示，在暖化升溫攝氏2度與4度下，台灣周邊海平面可能分別上升0.5及1.2公尺，低窪地區較易淹水，也會導致水稻減產、登革熱發生風險增加。

國家災害防救中心氣候變遷組研究員李欣輯提到，氣候變遷是全球問題，包含金融、關稅、企業也會有更直接的反應；風險是全面性的，很難只針對特定族群，如過去只擔心寒流低溫，但未來若是愈來愈多溫差大的情況，不用降到10度以下，對心血管疾病患者就很嚴重。

李欣輯再舉例，2015年蘇迪勒颱風造成濁水事件，「降雨太多反而導致大台北停水」，影響人數更廣；雖然台灣過去面對複合型災害已經有經驗，但擔心未來是否會超過既有的經驗，這需要有更多科學數據去支持。

國家災害防救中心氣候變遷組組長陳永明以颱風為例，過去颱風來之前是將水庫的水放掉以便防洪，但現在現在操作上會更小心，氣候變遷影響，不知道這場颱風過後會不會再有颱風，如果完全沒有，台灣的水資源需求就不見得能滿足。

陳永明認為，這幾年颱風到日本引發的災害很多來自於安養院，高齡化社會之後，加上氣候變遷，未來短延時強降雨的程度會增加，雨來得非常快，要跑的時間就不夠；如果災害預警時間、資訊沒辦法讓受災者第一時間反應，對高齡化社會是很嚴重的影響。

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中央大學水文與海洋科學研究所教授李明旭說，這兩年大家都在談能源轉型，包含沿海漁電共生設光電板、離岸風電設風機等，大約都是20年壽命，但在氣候變遷下這些場域是否會被水淹掉，可能會是另一種脆弱的問題。

李明旭強調「調適就是系統性的問題」，重要的是夥伴關係和包容治理，涉及社會、經濟等相關議題，需要資訊透明，投資多少資源、做多少事，讓利害關係人一起來共同設計。（編輯：陳仁華）1110302