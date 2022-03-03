吳德榮：6日強冷空氣報到 7日夜間平地最冷探10度

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北3日電）氣象專家吳德榮表示，今明兩天各地氣溫回升，西半部注意局部霧；6日晚間鋒面及強冷空氣南下，3500公尺以上高山有降雪機會，7日晚間至8日清晨最冷，預估平地最低氣溫可降至攝氏10度。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天東北風減弱，北部雲量漸減，西半部晴時多雲，東半部仍有局部短暫降雨；北台灣氣溫略升，中南部白天微熱、早晚涼。

吳德榮指出，明天各地晴朗穩定，東半部偶有零星短暫降雨；北台灣白天氣溫續升至28度左右，中南部高溫在30度以上，各地白天微熱、早晚涼，日夜溫差大；西半部清晨易有「輻射霧」發生。

吳德榮提到，最新模式模擬顯示，5日至6日白天，東北風略增強再減弱，北台灣氣溫小幅下降，中南部變化不大；迎風面雲量略增，北海岸及東半部有局部短暫降雨，西半部晴時多雲。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

吳德榮說，6日晚間鋒面及強冷空氣南下，中部以北及東半部雨勢加大，氣溫下降，海拔3500公尺以上高山有降雪機會；7日鋒面通過，中部以北有雨，晚轉多雲，氣溫持續下降，明顯轉冷。

吳德榮表示，8、9日各地晴朗穩定，白天起冷空氣減弱，氣溫逐日回升。最新模擬7日晚間至8日清晨，平地最低氣溫約可降至10度，台北測站則可降至14度左右；模式仍在調整中，應持續觀察。（編輯：陳仁華）1110303