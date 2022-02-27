天氣好轉產蛋率回穩 陳吉仲：3月中滿足全國需求

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農委會主委陳吉仲（前中）27日到苗栗縣大湖鄉勘查草莓受損害情形，同時說明缺蛋問題，陳吉仲表示，近日天氣好轉，產蛋率將回穩，預計3月中旬就可以讓雞蛋供應滿足全國消費者所需。中央社記者魯鋼駿攝 111年2月27日

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（中央社記者魯鋼駿苗栗縣27日電）農委會主委陳吉仲今天接受媒體聯訪時表示，關於缺蛋問題，近日天氣好轉，產蛋率將回穩，農委會將進行調度，預計3月中旬就可讓雞蛋供應滿足全國消費者所需。

苗栗縣大湖地區的草莓遭到寒害，損失超過5成，陳吉仲今天前往大湖地區勘查草莓受低溫及霪雨損害情形。

陳吉仲接受媒體聯訪表示，前陣子寒流加上多日降雨，苗栗縣大湖鄉的草莓嚴重農損，損失已高達新台幣3000多萬元，農民若損失超過20%，就可領取1公頃9萬元的天然災害現金救助，農委會也會與縣政府、農會一起協助農民復耕及防治病蟲害，儘快恢復正常生產。

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關於缺蛋問題，陳吉仲說近日中南部天氣開始好轉，產蛋率會開始回穩，農委會將協助從食品工廠調度到超市等通路給消費者，進口雞蛋部分會陸續進到國內給食品工廠使用，預計3月中旬就可以讓雞蛋供應滿足全國消費者所需。

對於烏俄戰爭，導致小麥、黃豆、玉米等國際期貨價格高漲，陳吉仲表示，總統蔡英文和行政院長蘇貞昌在過年前烏俄情勢升高時，就指示農委會必須提早因應，因此國內未來半年、到8月，相關貨物絕對充足，價格也會保持穩定，請國內相關業者放心，農委會將確保國內糧食無虞。（編輯：張銘坤）1110227