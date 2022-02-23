蛋農補貼延長至3月 研議至少10億元計畫解決蛋荒

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行政院農委會主委陳吉仲23日表示，天冷等3個因素導致缺蛋，春節後缺口縮小但仍需持續調度，對蛋農的3加2補貼延長到3月中。（中央社檔案照片）

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（中央社記者楊淑閔台北23日電）行政院農委會主委陳吉仲今天表示，天冷等3個因素導致缺蛋，春節後缺口縮小但仍需持續調度，對蛋農的3加2補貼延長到3月中，屆時將研議4年蛋雞產業革新計畫，經費約「億元2位數」。

農委會今天召開臨時記者會，陳吉仲說明入冬以來蛋雞產業實況，全國在養蛋雞4382萬隻，在產蛋雞3158萬隻，日產10.7萬箱（每箱200顆），春節前需求大，日缺1萬箱以上，年後需求減弱，日缺量縮減為7000箱。

陳吉仲認為3個因素影響國內雞蛋價量，首先是天候，去年入冬以來天冷，蛋雞產蛋率下降，去年11、12月溫差超過攝氏10度有8天、17天，109年則僅5天、3天。

其次，原物料上漲、生產成本墊高，109年10月飼料每公斤約11.5元，去年12月每公斤15元，漲了3成。第三，去年11月到今年1月，因溫差過大、禽流感疫情等，蛋雞撲殺死亡155萬隻，較前一年度多29%。

不過陳吉仲也說，108年月平均產蛋蛋雞3097萬隻，109年3206萬隻，110年3316萬隻，其實110年數量沒有較少，有減少的是入中雞數，但是天冷仍讓產量從去年10月掉到11.8萬箱，並持續下滑到今年2月的10.7萬箱。

今年春節前，農委會向食品加工業調度釋出庫存蛋，以穩定農曆年節需求，陳吉仲說，年前調度1萬多箱，年後也1萬多箱，迄今持續調度中。加工業者的雞蛋用量占總產量10%到15%，農委會再專案向澳、日、美進口雞蛋，歸還給配合調度的業者，目前預計500萬顆。

他說，今天跟產業界共商後決定，補貼蛋農3加2（產地價補貼3元、鬆綁凍漲提升2元）原本是到2月底，將持續到3月中旬，屆時並將召開產官學會議檢視3加2對策及自澳日美進口雞蛋等作法，再做調整。

中央社記者提問，產蛋隻數沒減少，天冷下產量大幅下滑，最終是因為多數業者仍採高密度傳統飼養。陳吉仲說，3月中的產官學會議將研議革新蛋雞產業計畫，儘速報行政院，才能徹底解決缺蛋問題，粗估預算不會太少，以億元為單位，要2位數以上。

他還說，計畫核心要導入自動化生產設備、推動密閉水濂禽舍、建立良好標準生產模式、統進統出批次生產，甚至結合淨零排放政策，推動禽舍屋頂加設太陽光電板，提升雞糞循環再利用等。也含之前說的建置冷鏈，納入通路，推動契約制（目前占3成，主要對象通路）取代包銷制（目前占5成），可減少缺蛋時搶蛋。

農委會畜牧處處長張經緯補充，傳統飼養的蛋雞餐風露宿，天冷對產蛋率影響大，輔導轉型升級很重要，可像運用養豬百億基金革新養豬業般，促進產業健全運作。

至於北市府推動預警缺蛋機制，他說，若掌握不準確會有影響預警，建議回歸產銷調節、革新產業運作等專業因應。（編輯：陳清芳）1110223