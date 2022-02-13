好市多衛生紙限購 全聯愛買部分門市雞蛋限買1至2盒

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（中央社記者謝方娪台北13日電）雞蛋、衛生紙都喊漲，部分超市量販祭出限購令。好市多今天表示，11日已開始限購衛生紙，1張會員卡單品牌限購1串；愛買、好市多以及全聯部分門市也有限購1至2盒雞蛋規定。

全聯、家樂福、愛買和美廉社都表示衛生紙供貨充足，沒有出現民眾搶購潮，全聯表示，目前有促銷活動，希望民眾不要因廠商漲價而恐慌。

近期國內掀起「雞蛋荒」，民眾紛紛至超市量販搶購蛋品，目前全聯北部部分門市貨量不夠充足，有些門市自行評估後已搬出限購2盒規定。

另一方面，民眾因搶不到雞蛋，也出現搶購加工蛋品的現象，全聯統計，近期加工蛋如冷藏茶葉蛋等，銷量較去年同期成長2至3成左右。

家樂福、愛買目前蛋品皆正常配貨，家樂福說，是否祭出限購令由各店自行評估；愛買、好市多則皆實施蛋品限購，愛買指出，限購1盒或2盒由各店自行決定。

蛋品的供不應求反映在物價上，主計總處統計，1月雞蛋漲幅擴大至18.38%，寫下近3年新高。除了蛋品，永豐實日前告知各通路2月下旬將調整家用紙品售價，抽取式衛生紙調漲8%，帶動民眾對衛生紙喊漲的預期心理升溫。

為了因應衛生紙搶購潮，好市多今天證實，11日已開始實施限購令，1張會員卡單品牌限購1串。

全聯則表示，衛生紙供應穩定，且目前有推出促銷活動，自行吸收部分成本，以對應廠商漲價，希望民眾不要恐慌。

家樂福、愛買、美廉社都指出，目前沒有衛生紙搶購潮，衛生紙貨量相當充足。（編輯：黃國倫）1110213