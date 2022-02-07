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衛生紙2月下旬喊漲 家樂福、全聯將辦促銷

2022/2/7 16:00（2/7 16:17 更新）
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永豐實7日表示，已告知各通路於2月下旬調整家用紙品售價，其中抽取式衛生紙調漲約8%。圖為民眾選購衛生紙。（中央社檔案照片）
永豐實7日表示，已告知各通路於2月下旬調整家用紙品售價，其中抽取式衛生紙調漲約8%。圖為民眾選購衛生紙。（中央社檔案照片）
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（中央社記者梁珮綺台北7日電）永豐實今天表示，已告知各通路於2月下旬調整家用紙品售價，其中抽取式衛生紙調漲約8%；家樂福回應，往例年後都會針對衛生紙、洗沐浴產品等民生用品進行促銷，並且長期實施「安心價」，維持價格平穩。

全聯表示，目前不會調漲衛生紙價格，另因應檔期還有促銷價，例如2月10日以前，可麗舒抽取式衛生紙促銷價112元，全台限量6萬包，而新活動檔期仍在規劃，價格未定。

家樂福表示，依照往例，年後都會針對洗沐、清潔用品及衛生紙等民生用品進行促銷，新一波活動將在2月9日開跑，其中，舒潔羽絨經濟抽取衛生紙買一送一，價格為278元、得意抽取式衛生紙促銷價215元。

此外，家樂福也指出，為維持價格平穩，長期實施「安心價」，在部分特惠商品製作醒目標籤，民眾採買時就能一眼看到。

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愛買表示，收到廠商漲價通知，相關商品預計2月下旬調整價格，調整幅度則會依市場競爭幅度而定。

國際漿價去年大漲，導致家用紙成本大增，紙漿、包材、能源價格全面走揚，年增幅度在4成至1倍之間，旗下擁有五月花、得意、柔情等紙品品牌的永豐實今天指出，2月下旬將調漲袖珍衛生紙、廚房用紙、平板衛生紙、抽取式衛生紙等價格，漲幅平均約8%。（編輯：趙蔚蘭）1110207

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