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衛生紙喊漲 電商：不會全轉嫁給消費者

2022/2/7 18:33（2/7 18:52 更新）
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（中央社記者江明晏台北7日電）永豐實今天表示，各通路將於2月下旬調整家用紙品售價，電商業者觀察，銷量較上午成長2倍，目前備貨量仍充足，且漲幅不會全轉嫁到消費者身上，會吸收部分成本，並搭配促銷優惠。

紙漿價格大漲，永豐實日前公告調漲家用紙品價格，其中抽取式衛生紙調漲約8%，今天進一步表示各通路將於2月下旬調整價格，實際售價則視通路檔期而定。

針對永豐實衛生紙漲價，電商通路東森購物觀察，衛生紙漲價消息曝光後，銷量較上午成長2倍，目前備貨量仍充足。

東森購物並表示，為了顧及民眾生活壓力，衛生紙廠商所調漲的成本，並不會全部轉嫁到消費者身上，會由東購來吸收部分成本僅會小幅調整，並搭配促銷活動優惠給消費者。

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遠傳friDay購物則回應指出，除永豐實對外發布2月底漲價外，暫未接獲其他廠商宣布調整，會持續觀察，遠傳friDay購物會努力維持最優惠價格到最後一刻，不會輕易喊漲，現也持續各式衛生紙促銷，最低下殺4.8折。

friDay購物觀察，雖站上現有少部分熱銷衛生紙品項缺貨，但據了解主要是供貨商春節補貨不及所致，但整體備貨量尚稱充足，為配合民眾需求，各大廠商應都會陸續補上。（編輯：趙蔚蘭）1110207

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