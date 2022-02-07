永豐實抽取式衛生紙漲8% 2月下旬起各通路調整售價

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡芃敏台北7日電）紙漿價格大漲，永豐實日前公告調漲家用紙品價格，其中抽取式衛生紙調漲約8%，今天進一步表示各通路將於2月下旬調整價格，實際售價則視通路檔期而定。

衛生紙是重要民生用品，不過2018年發生「衛生紙之亂」，民眾瘋狂搶購衛生紙，業者自此鮮少公開評論價格，避談敏感話題。然而，國際漿價去年大漲，導致家用紙成本大增，紙漿、包材、能源價格全面走揚，年增幅度在4成至1倍之間。

成本節節攀升，永豐實日前已宣布調漲紙品價格，包含袖珍衛生紙、廚房用紙、平板衛生紙、抽取式衛生紙等品項。其中，抽取式衛生紙為台灣民眾消費大宗品項，漲幅平均約8%。

永豐實今天表示，將依照原先規劃調漲紙品價格，預計各通路將在2月下旬調整，銷售價格將視各通路檔期而定。

永豐實主要業務為生產製造紙品及清潔用品，旗下紙品品牌有五月花、得意、柔情等，潔品品牌包含橘子工坊、植淨美。（編輯：潘羿菁）1110207