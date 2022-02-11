塞港導致進口成本攀高 漲價與否業者觀望

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（中央社記者梁珮綺台北11日電）民生用品、餐飲頻喊漲，經濟部長王美花從去年起頻頻邀請業者喝咖啡，盼能穩定物價，部分餐飲業者承諾年前凍漲，年後則持觀望態度，主要是國際原物料價格波動太大，以及塞港問題嚴重，導致運價居高不下，也推升成本。

去年第4季以來，餐飲、小吃頻傳漲價，主計總處統計顯示，消費者物價指數（CPI）從去年8月以來、連續5個月漲幅超過2%的通膨警戒線，全年CPI漲幅更達1.96%，創下13年來新高紀錄。

為穩定物價，政府調降兩次貨物稅，並成立跨部會物價聯合稽查小組，分析運費、本土食材、人事成本等資料，了解連鎖餐飲上下游產業面臨處境，與此同時，王美花頻頻邀請業者喝咖啡，力求穩定物價。

初步盤點，鬍鬚張、寬心園及墨魚廚房承諾全年凍漲，部分承諾年前凍漲的餐飲業者如美芝城、拉亞、百八漁場等，年後改持觀望態度，主要是國際原物料價格波動太大，以及塞港問題嚴重，導致運價節節攀升，進口成本大增。

經濟部官員表示，業者均表示願配合政府穩定物價政策，傾向不漲價，尤其是餐飲業者，因漲價會影響消費意願，還有業者坦言恐流失兩成客源，然而，一旦塞港問題未解決，成本無法負荷，勢必要調漲價格，目前採「邊走邊看」態度。（編輯：蘇志宗）1110211