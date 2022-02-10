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外食漲價
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外食漲價1/60

正忠排骨飯響應穩定物價政策 16日至28日便當折扣5元

2022/2/10 19:19（2/11 12:01 更新）
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連鎖便當「正忠排骨飯」，響應政府政策，提出便當優惠折扣5元。圖為正忠排骨高雄正忠店。（圖取自Google地圖網頁google.com/maps）
連鎖便當「正忠排骨飯」，響應政府政策，提出便當優惠折扣5元。圖為正忠排骨高雄正忠店。（圖取自Google地圖網頁google.com/maps）
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（中央社記者劉世怡台北10日電）連鎖便當「正忠排骨飯」響應政府穩定物價政策，提出限時13天便當全面折扣5元。法務部表示，業者善盡企業責任值得肯定。

法務部新聞稿指出，為落實政府穩定物價政策，跨部會「物價聯合稽查小組」於今天啟動農曆年後新一波稽查行動，行動於今天上午10時許展開，鎖定4家餐飲業中上游供應商進行現場稽查。

新聞稿指出，4家業者分別在台北市、新北市、桃園市、台中市地區，聯合稽查行動，由法務部偕同經濟部、財政部、公平會、農委會等部會單位所組成跨部會聯合稽查小組。

法務部表示，當下請業者具體說明進、銷貨的價格、數量與漲價品項的原因、漲幅並提供佐證資料，助以釐清有無不合理漲價、恣意哄抬價格等情形，若涉不法，嚴加查處。

此外，知名企業連鎖便當「正忠排骨飯」本於務實經營理念，積極響應政府政策，提出平穩物價的優惠折扣方案，將於16日至28日期間，推出全面便當商品優惠折扣新台幣5元，兼顧民生及善盡企業責任，深值肯定。（編輯：李亨山）1110210

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