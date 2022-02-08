物價蠢蠢欲動 中市府嚴查囤積居奇、哄抬行為

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台中市長盧秀燕（左）8日率隊到超市賣場，了解雞蛋及衛生紙供應情形，現場貨架除洗選蛋供貨較少，有機雞蛋及衛生紙並無搶購現象，供貨情況正常。中央社記者郝雪卿攝 111年2月8日

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（中央社記者郝雪卿台中8日電）近日物價蠢蠢欲動，已有業者宣布將調漲衛生紙價格，台中市長盧秀燕今天到超市視察民生用品供應情形時指出，將嚴查囤積居奇、惡意哄抬，並籲請中央注意物價及供應足夠。

盧秀燕下午率隊視察楓康超市朝富店，了解雞蛋及衛生紙供應情形，現場貨架上除洗選蛋供貨較少，有機雞蛋及衛生紙並無搶購現象，供貨情況正常。

盧秀燕表示，她是市長、也是媽媽，同時也是消費者，雖忙於公務，也會到市場採買，感受到物價蠢蠢欲動；過年前，市府查察雞蛋零售價格，去年12月底到目前雞蛋漲幅約10%，不僅價格上漲，產量也減少，「價」與「量」都有浮動情形。

除了雞蛋供不應求，盧秀燕說，她也觀察到衛生紙、沙拉油、尿布等民生物資的價格蠢蠢欲動；她呼籲中央針對各項民生物資一定要注意物價，並可足夠供應，期望在民生物資調控儘量達到供貨量充足，抑制物價。

盧秀燕認為，因為民生物資的「價」與「量」都在浮動，可能會有少數商人囤積居奇，已指示市府相關局處加強監測市場、黃昏市場、賣場所販售雞蛋、沙拉油、尿布等民生物資波動，如果發現有不肖商人違法囤積或惡意哄抬物價，市府會與檢調單位合作介入調查，也歡迎民眾舉報。

超市業者指出，超市採購人員除了積極開發蛋源外，與契作雞蛋場也達成協議，天天指定配送，每人限購2盒，確保消費者每天都能買得到雞蛋；衛生紙部分，也成立抗漲大作戰專區，每檔期設定暢銷衛生紙，持續特價供應，後續也將搭配不同活動促銷或祭出優惠方案。（編輯：郭諭儒）1110208