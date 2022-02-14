民眾檢舉疑亂漲價及壟斷市場 食品業者遭稽查

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（中央社記者劉世怡台北14日電）法務部表示，物價聯合稽查小組今天就民眾電話檢舉某食品業者疑有不合理漲價及壟斷市場之虞，對業者進行現場稽查，並就業者提出資料深入研析釐清。

法務部官員指出，雖已現場稽查完畢，但相關資料尚在研析中，所以暫不方便說明公布受查業者。

法務部今晚發布新聞稿指出，為及時查處破壞物價穩定的不法行為，調查局已成立檢舉專線0800007007，24小時受理民眾檢舉業者不合理漲價或聯合哄抬物價等違法。

今天即針對民眾電話檢舉某食品業者疑有不合理漲價及壟斷市場之虞，由跨部會「物價聯合稽查小組」進行現場稽查行動，防範任何哄抬、囤積或聯合、壟斷等行為，確保國內民生物價穩定。

聯合稽查行動於上午10時許展開，由法務部偕同財政部、公平交易委員會、行政院農業委員會等部會所組成跨部會聯合稽查小組共同執行。

稽查時，當場請業者說明具體漲價原因、品項、漲價幅度、市佔率、供應商名單及佐證資料，業者配合現場稽查，提供完整資料，以供深入查處。

另外，稽查小組也將向上溯源供應商，釐清上、中、下游供應鏈有無恣意漲價或囤積等情事，如涉不法，嚴加查處。

新聞稿最後提到，為平穩國內民生物價，政府將持續聯合稽查，深入溯源，以確保國內民生物資充裕，物價穩定。

法務部再次呼籲廠商、業者不應違法哄抬、囤積或聯合、壟斷市場而影響物價穩定，也歡迎民眾勇於檢舉，聯合稽查小組也將持續加強稽查遏阻，不讓不肖業者得逞。（編輯：方沛清）1110214