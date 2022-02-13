雞蛋產地價每台斤升2元 零售價局部跟進調漲

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（中央社記者楊淑閔台北13日電）農委會主委陳吉仲11日同意產地蛋價每台斤上調2元。農委會今天說，12日起批發價先反映上調2元。走訪市場，散裝跟盒裝蛋的零售價有的沒上漲、有的漲1到3元，通路上架就賣光。

民進黨立委蔡易餘11日邀請陳吉仲至嘉義縣朴子農會產銷部，與蛋農面對面討論農業政策，陳吉仲允諾雞蛋的產地價從每台斤新台幣34.5元上調2元，變成36.5元。

農委會畜牧處副處長江文全接受中央社記者電話訪問時說，依照產業調整價格的作業方式，12日批發價先反映，從原本每台斤44元變成46元，明天產地價會調成36.5元。記者詢問零售價是否會跟著波動，江文全說，有可能。

記者走訪通路，家樂福於台北市所開設24小時營業門市的人員告知，現在仍無法天天進貨雞蛋，今天沒有貨來，而有進貨時一天約50、60盒，很快就會賣光，不過最平價的洗選蛋每盒56、57元左右，沒有調漲。

全聯門市店員指出，今天進貨20多盒，一下子就賣光，洗選蛋每盒原本特價51元，現在則為52元，調升1元。

另外，有消費者在新北市傳統市場選購散裝雞蛋，上週原本每台斤42元，店面散裝蛋則多1元，每台斤43元；昨天黃昏市場的攤商，雞蛋售價每台斤變成46元、貴3元，並限購10顆，秤重後約55元，跟通路的洗選蛋盒裝價差不多。（編輯：張雅淨）1110213