1月CPI年增2.84% 雞蛋漲幅達18.38%創近3年新高

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（中央社記者潘姿羽台北11日電）主計總處今天公布1月消費者物價指數（CPI）年增率為2.84%，已經連續6個月超過2%的通膨警戒線；近期國內掀起「雞蛋荒」，供不應求也反映在物價上，雞蛋漲幅擴大至18.38%，寫下近3年新高紀錄。

主計總處指出，1月CPI年增率達2.84%，持續高於2%的偏高水準，國內物價確實有上漲壓力，但尚未構成通膨的定義，也就是物價全面、持續且顯著上漲，國內沒有通膨情況。

主計總處綜合統計處專門委員曹志弘解釋，民眾對於物價上漲很有感，主因是外食費等民眾購買頻率較高的項目，漲幅也比較高所致。

觀察1月17項重要民生物資CPI年增率為2.93%，雖然較去年底收斂，漲幅仍處高檔；其中民眾不論外食、自煮都非常常見的食材－雞蛋，漲幅更擴大至18.38%，創108年4月以來、近3年新高紀錄。

近期國內鬧雞蛋荒，許多民眾買不到雞蛋，曹志弘表示，根據農委會說法，先前日夜溫差大，影響雞隻產蛋效率，加上農曆年前需求暢旺，才會導致雞蛋供給出現短期缺口。

曹志弘補充，其實去年12月雞蛋產地價格就已顯著上漲，先前都還在20多元，12月攀升至34.5元，政府後來凍漲雞蛋產地價，但產地價格上漲，仍會拉升零售價格，進而造成CPI漲幅擴大。

曹志弘也說，農委會已經持續祭出方案，如補貼措施等，希望增加供給量，讓缺口盡快補齊。（編輯：蘇志宗）1110211