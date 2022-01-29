未來物價怎麼走 央行分析3上3下關鍵

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（中央社記者潘姿羽台北29日電）去年第4季以來，餐飲、小吃漲價頻傳，民眾十分關注未來物價怎麼走；根據中央銀行最新公布的110年第4季理監事會議事錄摘要，內容列出影響未來物價走勢「3上3下」的關鍵。

央行盤點影響未來國內物價走勢的主要因素，有3大情況將帶來上漲壓力，一是111年基本工資與軍公教薪資調升，可望帶動民間企業加薪，但也會使業者人事成本增加，相關商品及服務價格可能調漲。

第二，國際糧食價格續升，外食費等食物類價格將有上漲壓力；第三則是預期供應鏈問題持續，可能推升部分商品價格。

不過央行也列出3大因素，可能讓物價下跌，分別是111年油價與110年相當；政府平抑物價措施有助於減緩廠商成本上升壓力，以及通訊設備及通訊費率持續走低。

綜合各項因素，央行預期111年國際油價漲勢減緩，估消費者物價上漲率（CPI）及核心CPI年增率分別為1.59%、1.45%。主要機構對台灣111年CPI預測值落在1.10%至2.0%。

台經院院長張建一表示，今年國際環境轉佳，塞港、缺櫃等情況會慢慢好轉，使得主要經濟體物價上漲情勢緩和；台灣本來物價上漲的情況就比國外輕微，農曆年後因低基期效應淡化，CPI漲幅也會跟著收斂。

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不過張建一提醒，美中貿易戰、COVID-19疫情改變全球經濟局勢，各國政府愈來愈重視供應鏈在地化、去中化，再加上碳關稅等議題帶來「綠色通膨」，墊高生產成本，將改變過去30多年來的全球經濟風貌。

「過去的低通膨狀況會慢慢消失，但這需要較長的時間」，張建一表示，供應鏈在地化、綠色通膨等議題會在未來5到10年慢慢發酵；隨著經濟結構改變，不太可能再看到過去那麼低的物價水準，但社會大眾心態也要改變，只要經濟成長，伴隨著適度溫和的通膨，其實有助帶動物價與薪資的正向循環。（編輯：張均懋）1110129