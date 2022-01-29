咖啡飲料CPI漲幅創3年新高 生活小確幸面臨壓力

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（中央社記者潘姿羽台北29日電）工作到了下午，開始感到昏昏欲睡，這時候來杯咖啡或是手搖飲，是許多上班族的小確幸，不過主計總處物價統計發現，咖啡、飲料的物價指數持續攀高，110年12月漲幅已達1.58%、全年漲幅則創近3年新高。

每到了中午用餐時間，各式手搖飲店都可以看到大排長龍的上班族，也有不少人選擇點杯咖啡，為下半個工作天充電。

不過去年第4季起，餐飲、小吃業者頻傳漲價，這股漲價潮很可能蔓延至外帶的咖啡飲料。近期連鎖咖啡店路易莎、cama、85度C均坦承有在研議是否調漲售價，路易莎創辦人黃銘賢也曾於受訪時表示，因原物料大漲，「年後有漲價壓力」。

觀察主計總處消費者物價指數（CPI）統計，「在外點用之咖啡、飲料」物價長期趨勢走高，去年5月中旬開始，雖有國內疫情升溫的干擾，咖啡飲料CPI一度落入負成長，下半年也多僅微幅成長，但到了12月，年增率一舉擴大至1.58%，110年全年CPI上漲1%、創下近3年新高紀錄。

主計總處專門委員曹志弘解釋，去年5月中旬後，國內疫情升溫、全國進入三級警戒，禁止內用、管制趨嚴，業績大受影響，只得祭出各種促銷優惠，使得下半年咖啡飲料CPI年增率顯著收斂。

不過業者受到疫情與成本壓力夾擊，早在去年第3季，咖啡店就已面臨沉重的漲價壓力。業者私下受訪時表示，咖啡店承受的成本壓力不只有咖啡豆漲勢可觀，紙箱、運輸費用全面漲價，加上疫情因素，產地採收人力大不如前，都推升咖啡成本價格，進而侵蝕獲利。

經營鍋煮奶茶小店的Franny表示，去年本土疫情爆發後，生意受到影響，下半年成本壓力還愈來愈重，鮮奶、鮮奶油等奶製品價格都漲了7%左右，雞肉部分也漲了5%，對小本生意經營造成一定影響，她坦言「一直有想要漲價的念頭」。

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不過考量顧客接受度，Franny還是不敢全面漲價，只能先從一些利潤比較低的品項稍微拉高價格，多少分攤一些原物料上漲的壓力。

雖然近期部份咖啡飲料業者釋出可能調漲的訊號，曹志弘分析，廠商是否調漲會考慮很多因素，除了原物料、人事費用及店租等成本，市場競爭因素也相當重要，當市場競爭越激烈，廠商調價的決策也會更審慎，「要市占高還是營收高？決策者會考量」。（編輯：潘羿菁）1110129