春節前什麼都貴 主計總處：年後物價壓力趨緩

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（中央社記者潘姿羽台北29日電）家庭主婦趕在農曆春節來臨之前採買年貨，但發現豬肉、牛肉、乾貨什麼都貴，直呼吃不消。不過主計總處表示，物價在年後攀至高峰後，第2季物價漲幅就會趨緩；學者也點出3大因素，認為物價上漲已達「末升段」。

農曆春節即將到來，婆婆媽媽早已前往年貨大街、菜市場採買，沒想到和上一年相比，買菜金硬生生貴了不少，還沒發紅包給晚輩，荷包就瘦了一圈。

家住新竹的賴阿姨表示，豬肉上漲很明顯，至少漲2成，而且去年買2隻牛肚、2個牛腱500多元，今年漲到800多元，在餐廳訂佛跳牆去年只要1200元，現在漲到1700元，直呼物價上漲很有感，什麼都變貴。

主計總處綜合統計處專門委員曹志弘則說，農曆年前因為採購需求增加，豬肉、牛肉、部分水產品、水果等價格都會走揚，但以豬肉為例，目前國產豬肉批發價每公斤約76元，與去年11、12月差不多，批發價並沒有上漲，民眾會覺得豬肉很貴，主要還是年節需求推升價格所致。

過年期間，白鯧魚因為年年有餘（魚）、昌盛等吉祥寓意，也是魚類採買首選。曹志弘指出，年前白鯧魚價格都會變貴，也因此，農委會建議不一定要買白錩魚，黑錩、金錩、銀錩價格相對便宜，也同樣有「昌」的吉祥寓意。

去年以來，許多小吃、餐飲業紛紛調漲價格，農曆年前需求高又推升物價，民眾大感吃不消。曹志弘表示，年節採購相關品項通常年後價格就會回穩，整體物價則在今年第1季到達高峰後，第2季起就會逐步趨緩。

中央大學台經中心執行長吳大任認同此看法，他點出3大關鍵，一是國際原物料價格已經漲至波段高點，後續上漲空間有限，廠商成本壓力不會再攀高，二是美國聯準會預計3月升息，資金可望退潮，加上台灣央行開始考慮跟進升息的時間點，這些都有助於抑制物價走高的情勢。

吳大任接著指出，廠商去年第4季起陸續漲價，除了反映累積已久的成本壓力，也因為疫情趨緩、政府祭出振興五倍券刺激消費，讓廠商得以趁著生意回溫之際，趁勢反映成本而調漲價格。

至於農曆年後物價走勢，吳大任點出第三個重要關鍵，Omicron變異株蔓延，國內疫情升溫將削弱民間消費力道，廠商要繼續漲價的可能性偏低；另一方面，如果廠商到現在都還沒漲價，價格會比其他已漲價的同業更有競爭力，他們不見得會想要跟進漲價。

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台經院院長張建一則說，國際供應鏈瓶頸今年上半年可望緩和，塞港、缺櫃等情況也將逐步改善，再加上美國聯準會即將升息，「物價上漲差不多已經進入末升段」。

張建一表示，業者過去這段時間確實承受很大的成本壓力，政府查價也發現大多業者是為了反映進貨成本，而非惡意調價；不過政府年前仍多管齊下，祭出多重物價穩定措施，希望減緩民眾的通膨預期，年後隨著循例加價的產品及服務價格調降，加上國際環境轉佳，物價漲勢應可趨緩。（編輯：潘羿菁）1110129