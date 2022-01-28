法國通膨物價漲不停 民眾叫苦盼政府魄力行動

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法國過去一年通膨持續不墜，反映在生活必需品與燃料價格，蔬果更是大漲9%。大賣場的一歐元特價專區通常是最熱門的地方，吸引民眾在此挑選搶購。受訪者表示，盼政府能更著眼於購買力政策。中央社記者曾婷瑄巴黎攝 111年1月28日

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（中央社記者曾婷瑄巴黎28日專電）法國2021年起通膨日益嚴峻，尤以生活物資與油價最劇。購買力議題不只民眾關切，也成為總統大選主要戰場之一。受訪民眾向中央社表示，過去一年物價有感上漲，盼政府祭出更多行動。

歐洲2021年通貨膨脹嚴重，法國也無法倖免。根據法國國家統計及經濟研究局（INSEE）1月14日發布的報告，2021年整年平均通膨率為1.6%，也是2018年以來最高。通膨原因包括全球對能源燃料與原物料需求的增加，以及2021年經濟開始復甦、製造業成本上漲，導致物價節節高升。

民眾勒緊褲帶，政府面對壓力。法媒指出，通膨和購買力名列民眾最關切的總統選舉3大議題之一，其餘兩者則為移民以及安全。

參議院財政委員會1月中也召集公聽會，邀請經濟學者出席商討物價上漲的應對措施。INSEE主席泰維尼耶（Jean-Luc Tavernier）在會議中表示，通膨現象勢必還要持續數月。他指出，2015到2020年間物價漲幅為0.9%，但預計到今年中，通膨將維持在2.5%之上。

根據消費者協會「郊區家庭」（Familles rurales）21日公布的年度消費價格觀察報告，2021年通膨現象持續不墜，過去兩年間蔬果價格飆漲9%。一名蔬果攤員工向中央社證實，從巴黎最大生鮮批發市場杭吉斯（Marche de Rungis）批來的蔬果價格飆高，他們為了保持售價，導致利潤減少。

醫療線上行政人員克莉絲汀（Christine）告訴中央社，在過去近一年間，法國所有東西都漲價了。「漲不停，還有石油、天然氣、電費都漲。對於像我這樣領最低薪資的人而言，情況越來越困難了。」

內政部公務員退休的諾埃爾（Noël）則指出，所有生活必需品都漲了，包括常吃的義大利麵條、油、蛋、奶油，還有過去相對較便宜的豬肉也變貴很多。「而燃料，更是我們跟其他西方國家的軟肋。」

總理卡斯特克斯（Jean Castex）25日在國民議會上宣布增加民眾購買力的最新政策調升「里程比例減稅」（barème kilométrique），調高因工作需要大量駕駛民眾的減稅門檻，以對抗油價攀升。

為減少對購買力的衝擊，這也是政府在6個月內所祭出的第4項購買力政策，去年9月起向低收入族群發放的能源支票、限定能源價格漲幅不得超過4%，以及10月宣布將向月收入2000歐元以下民眾發放的100歐元「通膨津貼」。

克莉絲汀說自己上個月有領到100歐元「通膨津貼」，的確有幫助，但應該每個月都發。更重要的是，「要調高薪資或減少稅負，例如在法國超高的加值稅」。

多位總統候選人也看見民眾擔憂並對此提出政見，目前為止，右派候選人波克瑞斯（Valérie Pécresse）提出最高減少3000歐元的退休繳納額或重新計算最低薪資；其他人則是提出從100到190歐元不等的每月津貼。

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諾埃爾表示，這個議題很重要，因為若油價一直上漲，運輸人員處境會很艱難，他們被迫調整面對，但總不能一直讓他們自行吸收，政府應該要出面，例如減稅。他告訴中央社：「過去幾年來，許多民眾都覺得薪水不夠高，無法對抗生活成本的上漲，我覺得政府應該面對問題。」

從事市場農業的瑪蒂爾德（Mathilde）則向中央社說，政府有提供協助，但恐怕不足。「我們有討論，但擔心政府隨後的行動無法達到人民期望，我認為政府應該更著眼這個議題的政策。」（編輯：黃自強）1110128