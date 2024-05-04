永豐金重訊：永豐銀141億元併柬埔寨第一大微型銀行

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（中央社記者羅元駿台北4日電）永豐金及旗下子公司永豐銀今天召開董事會，決議通過永豐銀將分3階段收購柬埔寨第1大微型存款金融機構Amret Plc.（Amret）的100%股權，此交易案將在取得台灣與柬埔寨相關主管機關核准後，依股權認購協議與原股東完成交割。

永豐金今天晚間召開重大訊息說明記者會，永豐金財務長許如玫說明，董事會通過永豐銀將分3階段收購Amret，交易案將在取得台灣與柬埔寨相關主管機關核准後，依照股權認購協議交割；並規劃第1階段收購80%股權，交易總價金約4.35億美元，折合新台幣約141億元，於之後2個年度各取得10%股權，完成100%收購。

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許如玫提到，Amret是柬埔寨總資產最大的微型存款機構，永豐銀透過收購案拓展東南亞服務網路外，提供多元、便利的金融服務。而Amret現有主要股東皆為享譽盛名的國際開發金融機構，包括IFC（International Finance Corporation）與FMO（Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V.）。

許如玫強調，未來2年IFC與FMO也仍將延續股東與合作夥伴的身分，永豐銀期待與他們的合作，在ESG投資與顧客權益保障方面獲取寶貴經驗，強化ESG能量，未來進一步擴大永豐在永續金融的正面影響力。（編輯：張若瑤）1130504