鋒面5日接近連4天水氣增多 易短暫陣雨或雷雨

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（中央社記者汪淑芬台北4日電）中央氣象署預報，明天起鋒面接近，8日前水氣較多，各地易有短暫陣雨或雷雨。5日雨停的空檔，各地高溫仍可達攝氏29至32度，沒下雨時較悶熱。

氣象署說，明天水氣增多，各地降雨機率提高，西半部及花蓮、台東從清晨開始就有機會出現局部短暫陣雨或雷雨，東北部偏向於午後局部短暫雷陣雨，下半天西半部的雨勢有機會逐漸趨緩，東半部則要到晚上以後降雨機率才會降低，因大氣環境較不穩定，各地都有局部大雨的機率。

氣象署預報，明天雨停的空檔，各地高溫仍可達攝氏29至32度，沒下雨時較悶熱。

氣象署預測，6日鋒面從台灣北部海面通過，台灣位在鋒面尾端，主要影響地區在北部及東半部，偶爾會有局部短暫陣雨，其次為中部地區，清晨至上午也有零星短暫陣雨，其他地區午後有局部短暫雷陣雨。

氣象署說，7日華南雲系東移，降雨區域增多，中部以北及東半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區午後有局部短暫陣雨，8日迎風面的北部及東半部地區仍有局部短暫陣雨，9日水氣將減少，但8日、9日東北季風稍增強，北部及東北部稍轉涼。（編輯：陳政偉）1130504