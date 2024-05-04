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石門水庫水位上升5公尺 寶二系統蓄水率達5成

2024/5/4 17:26
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（中央社記者葉臻桃園4日電）水利署北區水資源分署今天表示，近期降雨對石門水庫及寶二系統水庫效益明顯，石門水庫水位上升超過5公尺，寶二系統水庫蓄水率接近50%，北部地區水情已逐漸轉好。

水利署北區水資源分署向媒體表示，石門水庫今年水位最低是4月23日的219.16公尺，蓄水量為4943.12萬噸，蓄水率為24.08%；4月下旬數波降雨後，水位在今天下午2時已達224.17公尺，蓄水量為6701萬噸，蓄水率為32.7%%，等同水位回升5.01公尺，蓄水率提高8.62%。

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北水分署說，寶二系統水庫4月23日蓄水量是1052萬噸，蓄水率為28.8%，4月下旬連波降雨後，蓄水量在今天下次2時達到1778.2萬噸，蓄水率為48.7%，等同蓄水率提高19.9%，降雨效益顯著。

北水分署也說，目前石門、寶山及寶二水庫入流量仍均高於出流量，水庫水位仍會上升；中庄調整池及鳶山堰仍維持近滿庫狀況，且農田如經雨水充分供應，即可優先使用河川及埤塘水源供灌，將水節省蓄存在水庫以增加蓄水量。（編輯：張銘坤）1130504

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