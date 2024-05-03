日月潭蓄水率升至96% 九蛙疊像已5隻潛水

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（中央社記者蕭博陽南投縣3日電）近期降雨挹注，日月潭水庫今天蓄水率升到96%，原本全部露出的「九蛙疊像」已有5隻「潛水」，配合水位回升，日管處今天展開碼頭浮排復位作業。

根據經濟部水利署中區水資源分署網站資訊，日月潭水庫今天上午蓄水率96.07%、水位高度747.85公尺；日月潭國家風景區管理處今天指出，近期鋒面帶來降雨，水位逐漸回升，今天起啟動部分碼頭浮排復原工作，同時協調船舶席位以最佳化遊憩功能。

日月潭水庫3月間蓄水率降至7成多，首階段拖離朝霧碼頭1號浮排、玄光碼頭1號浮排，不供船舶停靠載客，第2階段再拖離朝霧2號及伊達邵1號、2號浮排，並封閉右側引橋以免碼頭受損，及分別銜接朝霧、伊達邵碼頭3號、4號浮排後端延伸使用，維持碼頭正常營運。

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日管處今天透過新聞稿表示，今天起復原作業包含朝霧碼頭1、2號浮排及伊達邵碼頭1號、2號浮排復位、拆除原先因引橋較陡而增設的止滑設施、開放朝霧及伊達邵碼頭右側引橋，後續視水位啟動玄光碼頭1號浮排恢復作業。

日管處指出，各碼頭浮排、設施逐步復原，同時持續與南投縣渡船遊艇商業同業公會協調船舶席位調整事宜，發揮船舶遊憩功能最佳化，將持續關注日月潭水位變化，在遊客安全、設施維護、遊憩需求下，機動啟動各項低水位應變措施，以完善環潭4大公有碼頭服務。（編輯：郭諭儒）1130503