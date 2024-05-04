藝術家陳景容彰化辦展覽 免跑外地賞國寶級作品

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（中央社記者蕭博陽彰化縣4日電）彰化縣立美術館5月26日前展出國寶級藝術家陳景容74件生涯代表作品，縣府表示，陳景容是台灣少數同時專精濕壁畫、馬賽克嵌畫、油畫、水彩、素描等多種媒材藝術家，歡迎欣賞。

第10屆教育部藝術教育貢獻獎終身成就獎得主、國寶級藝術家陳景容返回故鄉彰化展出畢生作品，彰化縣文化局即日起至26日在彰化縣立美術館辦理「寂靜之境，陳景容90還鄉紀念展」，今天舉行開幕式，彰化縣長王惠美、陳景容、多名藝文界人士共襄盛舉。

王惠美致詞表示，感謝高齡90歲陳景容教授接受邀約返鄉展覽，陳景容創作生涯已有70年，是台灣最早學習西方濕壁畫，也是台灣少數跨足油畫、壁畫、馬賽克鑲嵌畫、版畫、瓷畫等多元創作藝術家，這次展出74件生涯代表作品，為彰化縣民提供國際級藝文盛宴。

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陳景容說，90歲的他還有很多想要畫的作品，這次受王惠美邀請回鄉辦展，讓他又驚又喜，歡迎大家來參觀指教；國立台中教育大學人文學院院長林欽賢表示，他是陳景容的學生，陳景容將西方古典藝術思想帶進台灣，畫作更可見萬物生來平等的思想。

根據國立台灣美術館介紹，1934年出生的陳景容是台灣壁畫創作翹楚，也擅長油畫、版畫、水彩與粉彩等媒材，更將美柔汀版畫技法引介至台灣，周遊各國經驗為創作帶入異國民情元素，及神話、宗教典故母題，富涵深厚藝術史底蘊，作品獲國內外機構典藏。（編輯：謝雅竹）1130504