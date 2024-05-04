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陳錕山棄職逃往中國致計畫腰斬 中央大學求償勝訴

2024/5/4 15:04（5/4 15:52 更新）
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圖為中央大學校門。（圖取自Google地圖網頁google.com/maps）
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（中央社記者郝雪卿台中4日電）前中央大學教授陳錕山於民國102年間無故棄職逃匿中國，致中央大學需投入人力及經費處理由陳負責的計畫，校方提告要求給付損失近90萬元近日判決勝訴，全案可上訴。

台中地方法院在判決書中指出，被告陳錕山原為中央大學聘任的教授，且兼任通訊系統研究中心主任，自民國102年9月16日起無故擅離職守、棄職逃匿大陸地區不到職，經校方發函通知，被告仍置之不理未歸校到職，中央大學於106年間向被告提起背信罪的刑事告訴，被告拒未到庭，已被通緝在案。

判決書表示，被告於任職中央大學教授、通訊系統研究中心主任期間，曾擔任未升格農業部前行政院農業委員會林務局農林航空量測所「機載孔徑雷達系統採購」案的計畫主持人，卻無故棄職潛逃，致計畫案無法如期完成。

判決書指出，中央大學因被告所為，校方因而需額外投入許多人力、經費，並因林務局農林航空量測所拒絕驗收，校方被迫提起仲裁，依仲裁結果支付相關履約費用及損失共89萬3266元，因而向陳錕山提起民事求償。

法院認為，中央大學依侵權行為提民事求償有理由，判處陳錕山應給付校方89萬3266元，全案可上訴。（編輯：謝雅竹）1130504

#中央大學
#台中地方法院
#陳錕山
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