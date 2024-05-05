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鋒面近降雨機率增 各地留意較大雨勢

2024/5/5 08:01（5/5 08:21 更新）
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圖為高雄市新興區街頭民眾撐傘過馬路。（中央社檔案照片）
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（中央社台北5日電）中央氣象署指出，今天鋒面接近，水氣增多，各地降雨機率提高，金門、馬祖、澎湖上半天局部短暫陣雨或雷雨較明顯，西半部從上午至中午開始就有機會出現局部短暫陣雨或雷雨。

氣象署指出，花東地區不定時有局部短暫降雨，宜蘭、花蓮要注意午後的局部短暫雷陣雨較明顯，下午至傍晚西半部的雨勢有機會逐漸趨緩，而東半部晚上以後降雨機率才會降低，提醒大家大氣環境較為不穩定，各地都有局部較大雨勢發生的機率，請留意天氣變化，外出請記得攜帶雨具。

氣溫方面，沒下雨時仍較為悶熱，各地高溫仍可以來到攝氏29至32度。

今晚起金門及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，交通往返請留意航班資訊。

氣象署提醒，近期餘震頻繁加上多日降雨，若非必要請避免前往山區活動，行經山區路段應提高警覺，做好防護措施，留意土石鬆軟、地滑、崩坍及落石，並注意自身安全。（編輯：方沛清）1130505

#金門縣
#馬祖
#中央氣象署
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