鋒面通過注意短延時強降雨 北部東北部轉涼
2024/5/1 08:06（5/1 08:26 更新）
（中央社台北1日電）中央氣象署今天指出，鋒面通過各地易有對流性降雨出現，西半部、宜花地區可能有短延時強降雨，伴隨雷擊和強陣風，西半部局部並有大雨發生機率。
氣象署表示，雖然有降雨空檔，不過整日降雨機率仍高，外出建議都要攜帶雨具備用，行車交通也請注意安全。
氣象署指出，氣溫方面，隨著東北季風增強，北台灣天氣轉涼，其他地區也因雲多下雨，氣溫略下降；北台灣溫度從凌晨攝氏26度一路下降到晚上的21度左右，感受濕涼，而其他地區白天約27至30度，低溫則為22至24度。
風力方面，中部以北沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖、綠島、蘭嶼易有較強陣風；金門及馬祖易有低雲或局部霧影響能見度，交通往返請留意航班資訊。
氣象署提醒，近期餘震頻繁加上多日降雨，若非必要請避免前往山區活動，行經山區路段應提高警覺，做好防護措施，留意土石鬆軟、地滑、崩坍及落石，並注意自身安全。（編輯：方沛清）1130501
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