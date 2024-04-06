更多編輯台推薦新聞：
花蓮地震收容所淋浴間帳篷4小時到位 日媒：速度快得驚人
國際

花蓮地震收容所淋浴間帳篷4小時到位 日媒：速度快得驚人

紅球破洞修復完成新化街役場亮相 波希克修補處簽字留念
文化

紅球破洞修復完成新化街役場亮相 波希克修補處簽字留念

專訪／檔案修復師巧手為國家瑰寶療傷 讓不會說話歷史重生
文化

專訪／檔案修復師巧手為國家瑰寶療傷 讓不會說話歷史重生

官大元大巨蛋引退式 淚崩談13年秉持「再堅持一下會少很多遺憾」
運動

官大元大巨蛋引退式 淚崩談13年秉持「再堅持一下會少很多遺憾」

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
以哈停火交換人質新一輪談判 擬本週在開羅舉行
首頁 / 生活
最新天氣
新聞專題
最新天氣2/300
首頁 / 生活

鋒面接近各地降雨機率增 山區留意坍方及落石

2024/4/6 08:00（4/6 08:26 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為遊客前往士林官邸，以衣物遮擋細雨。（中央社檔案照片）
圖為遊客前往士林官邸，以衣物遮擋細雨。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北6日電）中央氣象署表示，今天另一鋒面接近，水氣增多，各地降雨機率會比昨天來得高，北部、東半部地區及中部山區有局部短暫陣雨，其他地區也有零星短暫降雨，外出請記得攜帶雨具備用。

北台灣氣溫回升，北部及東半部高溫約攝氏26到29度，中南部30到34度，南部近山區或河谷有機會再更高一些，至於各地低溫約20到23度。

桃園至雲林沿海空曠地區、恆春半島及澎湖、金門、綠島、蘭嶼易有較強陣風；最近因地震頻繁，加上降雨機率提高，若非必要請避免前往山區活動，行經山區路段應提高警覺，做好防護措施，並留意土石鬆軟、地滑、崩坍及落石，注意自身安全。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示：今天鋒面接近，環境風場為東北風，東北風可能挾帶微量境外污染物影響台灣及離島地區，中南部位於下風處，污染物稍易累積；清明連假期間各地有民俗活動，須留意短時間濃度易上升；宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；詳查環境部網頁。（編輯：張銘坤）1130406

延伸閱讀
鋒面接近各地降雨機率增 9日趨緩稍轉涼花蓮地震捐款 衛福部專戶即日起開放3管道紅球破洞修復完成新化街役場亮相 波希克修補處簽字留念數位專題／花蓮地震餘震頻傳 震央震度持續追蹤
最新天氣
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
鋒面接近各地降雨機率增 9日趨緩稍轉涼
172.30.142.20