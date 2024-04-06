鋒面接近各地降雨機率增 山區留意坍方及落石
2024/4/6 08:00（4/6 08:26 更新）
（中央社台北6日電）中央氣象署表示，今天另一鋒面接近，水氣增多，各地降雨機率會比昨天來得高，北部、東半部地區及中部山區有局部短暫陣雨，其他地區也有零星短暫降雨，外出請記得攜帶雨具備用。
北台灣氣溫回升，北部及東半部高溫約攝氏26到29度，中南部30到34度，南部近山區或河谷有機會再更高一些，至於各地低溫約20到23度。
桃園至雲林沿海空曠地區、恆春半島及澎湖、金門、綠島、蘭嶼易有較強陣風；最近因地震頻繁，加上降雨機率提高，若非必要請避免前往山區活動，行經山區路段應提高警覺，做好防護措施，並留意土石鬆軟、地滑、崩坍及落石，注意自身安全。
根據環境部空氣品質預報資訊顯示：今天鋒面接近，環境風場為東北風，東北風可能挾帶微量境外污染物影響台灣及離島地區，中南部位於下風處，污染物稍易累積；清明連假期間各地有民俗活動，須留意短時間濃度易上升；宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；詳查環境部網頁。（編輯：張銘坤）1130406
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