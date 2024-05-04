振興災區觀光 國旅卡花蓮消費8000元可獲2倍補助

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（中央社記者賴于榛台北4日電）行政院人事總處今天表示，0403地震致花蓮觀光產業嚴重受創，為振興在地觀光產業，因此放寬使用國民旅遊卡規範，即日起只要在花蓮當地消費新台幣8000元，就能獲取補助上限1萬6000元。

根據現行國旅卡使用規範，公務人員強制休假日數為10天，休假補助費每人全年最高補助總額為1萬6000元，其中自行運用額度及觀光旅遊額度上限各為8000元。

人事總處今天透過新聞稿表示，0403地震致花蓮當地觀光產業嚴重受創，影響當地居民經濟生活，為回應觀光署及花蓮縣政府所提建議，協助在地觀光產業振興，政院因此放寬並鼓勵公務人員使用「國民旅遊卡」，在花蓮地區消費不受原補助規範限制。

官員對中央社記者解釋，原先限定國旅卡使用自行運用額度，以及觀光旅遊額度上限各為8000元，消費多少就補助多少，這次為了振興花蓮觀光產業，才會推出振興方案，自2日起放寬使用規範，讓公務人員只要持國旅卡花蓮當地消費8000元，就能直接獲取補助的上限1萬6000元，期限至今年底為止。

不過，網路媒體報導指出，有網友不滿振興花蓮觀光也要公務員來扛。人事總處表示，放寬公務人員國民旅遊卡前往花蓮休假補助規定，是鼓勵性質，並無損公務人員既有權益；官員也說，這方案並非強制性質，只是鼓勵公務人員可將赴花蓮觀光、消費列入考量。

人事總處還說，這項放寬措施與行政院會2日通過的「0403震災復原重建方案」，有關振興花蓮地區觀光產業政策方向一致，且過去在0206花蓮震災及莫拉克風災後，也有相同的鼓勵措施。（編輯：林克倫）1130504